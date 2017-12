Veneţia se pregăteşte pentru Festivalul de Film

Veneţia se pregăteşte pentru cea de a 69-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film, cel mai vechi din lume, fondat în 1932. Mostra del Cinema, cum i se spune în Italia, împlineşte, anul acesta, 80 de ani, dar 11 ediţii nu au putut fi organizate, între anii \'40 şi \'50, din cauza celui de al Doilea Război Mondial.

Juriul ediţiei din acest an a Festivalului, care se va desfăşura la Veneţia-Lido, în perioada 29 august - 8 septembrie, va fi condus de regizorul american Michael Mann, iar oaspeţii internaţionali sunt personalităţi de marcă ale cinematografiei mondiale, îi informează organizatorii pe cei peste 2.000 de jurnalişti acreditaţi. Noul director artistic al festivalului de la Veneţia, Alberto Barbera, care a mai condus Mostra în perioada 1998-2001 şi care l-a înlocuit pe Marco Mueller, după opt ani, a anunţat că juriul va mai fi compus din regizorul italian Matteo Garrone, artista vizuală din Serbia Marina Abramovic, actriţa franceză Laetitia Casta, producătorul din Hong Kong Peter Ho-Sun Chan, documentaristul israelian Ari Folman, regizoarea elveţiană Ursula Meier, actriţa britanică Samantha Morton şi regizorul argentinian Pablo Trapero. Pe 8 septembrie, acest juriu prestigios va decerna Leul de Aur pentru cel mai bun film şi Cupa Volpi pentru cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă.

La Veneţia-Lido vor fi prezenţi, anul acesta, mari maeştri, tinere talente, staruri americane, autori din Asia. Filmele prezentate în diferitele secţiuni vor fi opere controversate, dar şi poetice şi sentimentale. Va fi proiectat în competiţie noul film al lui Terrence Malick, ”To the Wonder”, o poveste de dragoste interpretată de Ben Affleck şi Rachel McAdams. Terrence Malick revine la un an după marele premiu de la Cannes, Palme D\'Or, obţinut cu ”The Tree of Life”. Va fi prezent la Veneţia, tot în competiţie, şi maestrul portughez Manoel De Oliveira, în vârstă de 103 ani. Cinefilii care vor lua cu asalt festivalul de pe Lido vor mai putea urmări ultimele opere ale lui Robert Redford, în afara competiţiei şi Brian De Palma, Takeshi Kitano, Paul Thomas Anderson, Olivier Assayas, Kim Ki-duk, toţi în competiţie.

Italia va fi reprezentată în concurs de marele regizor Marco Bellocchio, cu un film care se anunţă extrem de controversat, ”Bella Addormentata / Frumoasa adormită”, despre un caz de eutanasie care a creat polemici în Italia, acum câţiva ani. Nu vor lipsi starurile mondiale. Şi-au confirmat prezenţa Monica Bellucci, Keira Knightley, Jude Law, Ryan Gosling, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman. Leul de Aur omagial, pentru întreaga carieră, îi va fi acordat regizorului italian Francesco Rosi, în vârstă de 89 de ani, deţinătorul unui Palme d\'Or în 1972, pentru ”Il caso Matei”. Regizoarea indiană Mira Nair va deschide Festivalul, pe 29 august, cu un thriller politic intitulat ”The Reluctant Fundamentalist”, prezentat în afara competiţiei. Pelicula, adaptată după un roman al lui Moshin Hamid, prezintă povestea unui tânăr pakistanez, absolvent al Universităţii Harvard, consultant pe Wall Street, împărţit între visul său american şi rădăcinile pakistaneze. În distribuţia filmului regizoarei Mira Nair figurează Riz Ahmed, Kate Hudson, Kiefer Sutherland şi Liev Schreiber. În 2001, Mira Nair a câştigat Leul de Aur la Veneţia cu filmul ”Monsoon Wedding” şi în 1988, premiul Camera de Aur la Festivalul de la Cannes, cu ”Salaam Bombay!”. ”The Reluctant Fundamentalist” a fost turnat la Atlanta, Istanbul, Lahore, New Delhi şi New York, muzica originală aparţinându-i lui Peter Gabriel. Brian de Palma va prezenta filmul ”Passion”, cu Rachel McAdams şi Noomi Rapace. Takeshi Kitano va propune pelicula ”Outrage Beyond”.

În competiţie vor intra în total 18 filme, la care se va adăuga, ca de obicei, o peliculă surpriză, anunţată în ultimul moment. Printre filmele anunţate în competiţie, în afara competiţiei şi cele documentare, se numără 50 de premiere mondiale. Contrar ultimului Festival de la Cannes, criticat pentru absenţa filmelor realizate de femei, la Veneţia vor fi prezente 20 de regizoare, dintre care patru în competiţie.