Verdict devastator: „Alegerile prezidențiale din 2009 au fost fraudate!“

18:00:23 / 09 Septembrie 2017

DISTRUGEREA ROMANIEI

Pentru aproape toti comentatorii,doresc sa le amintesc ca pe buletin inca mai sunt romani chiar daca in realitate sunt cei mai retograzi reactionari, nazisti basascieni, feciorii lui musolini si zoaia imputita imperialista care a distus Romania si poporul roman care se lasa dus ca oile dupa magar., Bai mafiotilor si vanzatori de Neam si Tara , eu nu am putere, nu am tun , nu am racheta nu am tanc si nici macar mitraliera PATRIOTULUI C, VADIM TUDOR ca erati rasi de pe fata pamantului LEPRE IMPUTITE, Unde a-ti trait pana in 1989 cand romania era pelocurile 1-3 in europa si 1-5 in lume,. Ce faceati mai porci de rasa mangalita, ce ati lucrat voi pana in 89 ca acum vedem ca sunteti niste carpe cu care se sterge occidentul la cur, Basistilor in 2009 M. Geoana a fost ales = LEGITIM= PRESEDINTELE ROMANIEI, insa GHITENSTAIN si serviciile romane puse de basescu l-a detronat ca DREPT RASPLATA CA IN 2010 cand SCLEROZATUL DE basescu a luat cei 24 MILIARDE de LEI de-la FMI. suma de 10 MILIARDE A LASAT-o la AMERICANI ca RECOMPENSA, ca l-a scos presedinte , iar pe romani, acest NEMERNIC ne punea impreuna cu boc sa tot strangem cureaua,.. Nu va bucurati basistilor prea mult ca in curand va vine randul sa dati socoteala pentru marsaviile pe care le-ati adus romanilor si romaniei, Curand vine TUNAMI si peste voi LIFTE PAGANE ca nu mai aveti nici Dumnezeu ,nici Mama si nici Tata,. Sunt stupefiat de titlul articolului; VERDICT DEVASTATOR,. Ma intreb zi si noapte pentru cine este devastator???? In continuare tot pentru OBIDITUL POPOR ROMAN sau ca din ROMANIE DEMNA, SUVERANA SI INDEPENDENTA, am ajuns conform spuselor profesorului Ilie Serbanesu = cea mai inapoiata COLONIE AMERICANA unde nea depasit Zambia Quatarul si conform spuselor Istoricul C, GIRASCU , romania nu mai este stapana in tara ei pe nici o bogatie, totul a fost LUAT CU JAPCA DE STRAINI in COLABORARE cu Hotii si TRADATORII romani,;; Curentu electric la italieni, posta telefoane, telegraf la greci, combinatul sidelurgic la indieni si englezi, minile de aur, cupru, argint la americani, fabricile si uzinele la fier vechi si 47 % din suprafata agricola a romaniei la straini, HALAL TARA, HALAL CONDUCATORI,. Din cauza MINCIUNEI,si , DIVERSIONISMULUI practicat in toate comartimentele vieti politice, economice , sociale si a traditiilor crestin- ortodoxe, zi si noapte pe toate posturile de televiziune se DEBITEAZA NUMAI MINCIUNI< DIVERSIUNI,si ABERATII,iar poporul este tinut in saracie , foamete crunta si mizerie,.Pentru acesti comentatori NAZISTI- BASISTI ii informez ca mai suntem aproape 15- 16 milioane de romani in tara dintre care 1,5 milioane de analfabeti , care au devenit ss-au vor deveni PLEAVA SOCIETATII,, ACESTA ESTE CAPITALISMUL CU STADIUL LUI CEL MAI INAINTAT: IMPERIALISMUL ANGLO-AMERICAN,. Acum este nevoie sa iasa din barlog tradatorii; iliescu, roman, stolojan,dan voiculesu, dinescu, si sa spuna dece l-a impuscat pe CEAUSESCU ca sa traim noi mai bine sau ca ei SA SE LAFAE IN HUZUR SI LUX Poporul roman pana nu va lupta ca partizanii nu vor scapa de nemernicii interni tradatori si hoti si de cei externi care zi de zi ne SABOTEAZA,,.