Vestea mult așteptată de mii de bolnavi! Le vor fi salvate viețile!

Mii de bolnavi de hepatită C din țară aproape că își pierduseră orice speranță la viață! Și asta în ciuda tuturor promisiunilor. Pur și simplu nu mai voiau să creadă pe nimeni și nimic. Știau că există un tratament salvator 100%, dar nu aveau acces la el prin sistemul de sănătate de stat. ”Probabil că o să murim cu zile. Asta e viața și soarta bolnavului din România”, a spus, dezamăgit, un pacient constănțean. Și totuși, lucrurile nu stau chiar așa. Vestea mult așteptată a sosit! Lista laboratoarelor în care se vor efectua testările necesare pentru tratamentul fără interferon este afişată deja pe site-ul CNAS (www.cnas.ro). ”Semnatarul contractului cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C şi cirozei hepatice C a transmis la CNAS lista laboratoarelor şi centrelor de recoltare în care se vor efectua gratuit testările fibromax, genotipare şi viremiile, investigaţii necesare la întocmirea dosarelor pentru aprobarea tratamentului fără interferon”, transmite CNAS, într-un comunicat.

LISTA LABORATOARELOR ESTE PUBLICATĂ PE SITE-UL CNAS, LA SECŢIUNEA “INFORMAŢII PENTRU ASIGURAŢI - MEDICAMENTE - TRATAMENT FĂRĂ INTERFERON” (HTTP://WWW.CNAS.RO/PAGE/TRATAMENT-FARA-INTERFERON.HTML)

În jurul datei de 26 octombrie, voucherele pentru aceste investigaţii vor ajunge la medicii de specialitate, care vor realiza prescrierea tratamentului şi monitorizarea pacientului în următoarele centre din ţară: Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara, Oradea, dar și Constanţa, anunță CNAS. ”Începând de săptămâna viitoare, pacienţii pot solicita voucherele pentru investigaţiile necesare a fi depuse la dosarul pentru aprobarea tratamentului fără interferon. Consider că accesul la această nouă terapie este un pas important, extrem de necesar pentru această categorie de bolnavi. Sper ca anul viitor să putem extinde tratamentul fără interferon al hepatitei C şi la stadiul F3 (în prezent fiind doar pentru stadiul F4 - n.r.)”, a declarat preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, citat pe site-ul instituției. Reamintim pacienţilor că, pentru întocmirea dosarului de aprobare pentru tratamentul fără interferon, trebuie să se adreseze medicilor de specialitate care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări din cele 9 centre desemnate, inclusiv Constanța. Dosarul întocmit va fi depus la casa de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul de specialitate (prescriptor/curant), care-l va trimite apoi la CNAS.

ANALIZA DOSARELOR Comisia de specialitate a CNAS va analiza dosarele depuse în vederea aprobării şi va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către casa de sănătate unde acesta a depus dosarul. Pe lângă investigaţiile amintite, dosarul pacientului va conţine în mod obligatoriu o serie de documente care se regăsesc pe site-ul www.cnas.ro, la secţiunea „informaţii pentru asiguraţi - medicamente - tratament fără interferon“. Tot la această secţiune, pacienţii pot accesa un document cu informaţii utile privind modul de administrare a tratamentului fără interferon, arată CNAS în documentul oficial. Precizăm că bolnavii constănțeni au la dispoziție patru laboratoare de analize medicale.

5.000 de pacienți așteaptă tratament

În prezent, se poate spune că în România sunt cam 530.000 de pacienţi cu infecţie virală activă, dar 50.000 sunt pacienţi care au făcut deja tratament sau nu au răspuns acestuia, iar 5.000 aşteaptă tratament.

Constanța...

La Constanța, nu demult, într-un studiu au fost introduși 12 pacienți care au beneficiat de noua terapie. Rezultatul, potrivit medicului primar de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, totodată rector al Universității ”Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a avut efectul dorit: vindecare. Anunțul a fost făcut în cadrul workshop-ului media ”Hepatita C în România”, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, la finele lunii iunie, la Constanța.

