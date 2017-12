Vești bune! Vremea va fi neobișnuit de caldă

Vremea va fi și în acest weekend neobișnuit de caldă pentru această perioadă, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea chiar și 11 grade Celsius și cerul va fi însorit, cu toate că ne aflăm în luna decembrie. Sâmbătă, 5 decembrie, vremea se va încălzi şi va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 10 grade C, iar cele minime între -1 şi 5 grade C. Local va fi ceaţă şi sunt condiţii de burniţă în timpul nopţii. Duminică, 6 decembrie, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 10 grade C, iar cele minime între 1 şi 5 grade C. Luni, 7 decembrie, vremea va deveni caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 11 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat că, până pe 8 decembrie, maximele se vor situa, în medie, între 8 şi 10 grade C, apoi, până în jurul datei de 13 decembrie, vom avea aproximativ 6 grade C. Şi regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori pozitive cuprinse, în medie, între 1 şi 4 grade C. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor slabe, ploi sau burniţă, va fi mai ridicată în special după 8 decembrie. Totodată, meteorologii spun că vom avea o iarnă blândă în sud-estul țării. Până în februarie, inclusiv, valorile termice în Dobrogea vor fi mai ridicate decât în mod normal.