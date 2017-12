Vezi când se întoarce canicula!

Arșița va reveni în forță în următoarele zile, anunță specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Doar în prima parte a zilei de joi, 4 august, izolat vor mai fi averse şi descărcări electrice în Dobrogea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în special în zona de coastă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 27 şi 30 de grade Celsius, iar cele minime între 18 şi 23 de grade C. De vineri însă, pe 5 august, vremea va fi în continuă încălzire. Izolat vor fi condiţii pentru averse şi descărcări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 şi 33 de grade C, iar cele minime între 18 şi 24 de grade C. Sâmbătă, 6 august, vremea va fi călduroasă, izolat caniculară, iar cerul va fi mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă până la 29 - 32 de grade C. Aerul va fi practic irespirabil. Și asta deoarece indicele temperatură-umezeală ITU va atinge şi depăşi, pe arii restrânse, pragul critic de 80. Duminică, 7 august, vremea se menţine călduroasă, izolat caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 35 de grade C, iar cele minime între 19 şi 24 de grade C.