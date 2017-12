Vezi care sunt efectele rugăciunii zilnice!

16:47:59 / 28 Iulie 2016

Titlul gresit redactat

Consider ca titlul informatiei''EFECTELE RUGACIUNII ZILNICE '' nu este adegvat sin trebue schimbat in titlul de : = BINEFACERILE RUGACIUNEI ZILNICE= pentru-ca efectele se produc cand exista o cauza, iar binefacerile le primim de-la Dumnezeu cand ne rugam lui cu EVLAVIE si DRAGOSTE,avandul in interiorul nostru, = Va multumesc!!!!