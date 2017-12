Vezi ce au spus elevii despre subiectele la simularea la Limba română!

Elevii claselor a XI-a și a XII-a au experimentat ieri emoțiile și provocările examenului de Bac care îi așteaptă în viitorul apropiat. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, în județul nostru, 9.820 de elevi (4.508 de clasa a XI-a și 5.312 de clasa a XII-a) au susținut simularea examenului național de Bac, proba de Limba și literatura română. Subiectele propuse de Centrul Național de Evaluare și Examinare au fost ușoare în opinia candidaților, care spun că o minimă pregătire înainte de simulare ar putea asigura oricui o notă de trecere. ”Subiectele au fost de bun simț, nu mi s-a părut niciun subiect problematic. Ultima parte, după cum se știe, e mai complexă, dar am știut să scriu despre nuvela ”Moara cu noroc”. E drept că m-am pregătit înainte pentru simulare. Cred că voi lua cel puțin nota 7”, a spus Simona, elevă a Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații. Și dacă elevii de clasa a XI-a au fost mai relaxați cu privire la simulare, pentru că notele nu se trec în catalog și mai au încă un an să se pregătească, elevii de clasa a XII-a s-au declarat foarte interesați de rezultatul pe care îl vor obține, oglindă a pregătirii lor cu trei luni înainte de examenul maturității. ”Simularea este bună în pregătirea noastră pentru examenul de Bac. Subiectele au fost de bun simț, nu a fost nimic din ce nu lucrasem deja la clasă. Nu fac meditații și nu îmi propun să fac, pentru că îmi dau silința la clasă și consider că este suficientă pentru mine pregătirea de la clasă și individuală pentru a obține un rezultat bun”, a spus Paul, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” din Constanța. Subiectele de la simularea de ieri au fost elaborate în concordanță cu programele pentru examen și cu structura subiectelor anunțată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, fiind diferențiate în funcție de filieră și de profil, a precizat inspectorul școlar de Limba și literatura română din cadrul ISJ, prof. Cristina Ivan.

„Elevii clasei a XII-a - Filieră teoretică - Profilul umanist, Filieră vocațională - Profilul pedagogic - au avut de rezolvat, la subiectul I, nouă sarcini de lucru pe baza unui fragment din „Jocurile Daniei” de Anton Holban, la subiectul al II-lea au avut de redactat un text argumentativ de 150 - 300 de cuvinte despre influența traducerilor asupra literaturii naționale, iar la subiectul al III-lea, de scris un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi”, a precizat inspectorul școlar. În schimb, elevii clasei a XII-a de la Filieră teoretică - Profil real; Filieră tehnologică au avut ca text suport, la primul subiect, un fragment din „Acccidentul” de Mihail Sebastian, la subiectul al II-lea - de scris un text argumentativ de 150 - 300 de cuvinte despre importanța comunicării dintre părinți și copii, iar la subiectul al III-lea au avut elaborat un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau George Bacovia, a precizat prof. Ivan. Simularea s-a organizat în condiții reale de examen, în sălile de examen fiind montate și funcționale camerele de supraveghere video. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în timpul simulării nu a fost întregistrat niciun incident. Astăzi, opt elevi de clasa a XI-a și 10 de clasa a XII-a pot participa la simularea probei scrise la disciplina Limba și literatura turcă, care se va desfășura la Colegiul Național ”Kemal Ataturk” din Medgidia.