Vezi cine îl va înlocui pe Moroșanu în gala Superkombat de la Mamaia

Luptătorul ieșean Sebastian Cozmîncă îl va înlocui pe Cătălin Moroșanu, colegul său de sală și de antrenament, în meciul cu turcul Murat Aygun, sportiv antrenat de Peter Aerts, în gala Superkombat care va avea loc sâmbătă, de la ora 20.00, la Idu Tenis Arena din Mamaia. „Este cea mai mare veste pe care o puteam primi. Le mulțumesc organizatorilor că au acceptat să lupt în locul lui Cătălin și că eu voi avea onoarea să îi închid gura turcului”, a spus Cozmîncă imediat după aflarea veștii. El se afla în cantonament pentru gala de la Mamaia, unde urma să lupte cu surinamezul Clyde Brunswijk, însă acesta a rămas fără adversar și gala cu doar 11 meciuri, dacă nu va fi găsit un alt luptător care să accepte un super-fight cu Brunswijk, la categoria cruiser (92 kg).

În vârstă de 24 de ani, sportivul ieșean a devenit cunoscut după ce, în urmă cu șapte luni, a acceptat un meci în Grecia tot în ultimul moment, împotriva unui adversar cu 30 de kilograme mai greu, pe care a reușit să îl învingă clar, punându-l o dată și la podea. La debutul său în Superkombat, anul trecut, Cozmâncă a câștigat cu un KO brutal chiar în prima repriză, printr-o lovitură înaltă de picior la cap. „De data aceasta, Sebastian este și la capacitate 100%, fiindcă el oricum trebuia să lupte în această gală, așa că va fi o mare surpriză pentru turc. Nu am fi lansat provocarea dacă nu credeam în potențialul lui Sebastian”, a spus antrenorul celor doi luptători ieșeni de la Scorpions, Mihai Constantin.

CONSTĂNȚEANUL ALEX FILIP, APROAPE DE UN MECI PENTRU TITLUL MONDIAL SUPERKOMBAT

Așa cum am mai anunțat, pe afișul galei Superkombat de la Mamaia există șapte luptători constănțeni: Alex Filip, Eduard Chelariu, Adrian Roșca, Mădălin Crăciunică, Cosmin Mărcuță, Ionuț Sandur și Cristian Stoica. Dintre ei, vedeta este, indiscutabil, Alex Filip, sportiv cu experiența multor competiții dure de kyokushin și cu multe victorii la Superkombat. „Este al patrulea meci al meu la Constanța, în Superkombat, și nu am pierdut niciunul până acum. Le promit constănțenilor că voi încerca să fac un meci extraordinar și să aduc bucurie publicului. Este un meci cu o mare miză pentru mine, pentru că în cazul unei victorii voi lupta pentru titlul mondial Superkombat la categoria 77 kg, versiunea New Heroes. Sunt bine antrenat, mai ales că acum o lună am luptat și am învins în gala Superkombat de la Brașov. Grecul cu care voi lupta știu că este foarte puternic și foarte experimentat”, a declarat Filip, al cărui adversar este grecul Fotis Gionis.

„Știu că italianul De Domenico este un luptător valoros și experimentat, dar eu m-am pregătit foarte bine, am încredere în mine și în antrenorul meu, sensei Regep Samir. Voi da tot ce pot ca să câștig și sper să reușesc un KO în prima repriză”, a spus Adrian Roșca. „Lupt cu un olandez, iar Olanda, după cum se știe, are cea mai bună școală de kick-boxing din Europa. Este al doilea meu meci la Superkombat, iar de șase luni mă pregătesc foarte intens pentru șansa de a lupta aici”, a afirmat Ionuț Sandur. „Mă aștept la cel mai greu meci din cariera mea, pentru că voi întâlni un luptător foarte bun. Nu mă tem însă de el și abia aștept să urc în ring”, a precizat Eduard Chelariu.

Luptătorii din gala Superkombat de sâmbătă vor efectua cântarul oficial vineri, cu începere de la ora 18.00, la City Park Mall din Constanța, iar la ora 22.30 vor fi prezentați oficial în Piațeta Cazino din Mamaia, acolo unde vor promova conceptul Mamaia Style. Tot vineri seară, Asociația Litoral - Delta Dunării, partener oficial al evenimentului, îl va desemna ca Ambasador al stațiunii Mamaia pe olandezul Peter Aerts, fost multiplu campion mondial de K-1, care va fi prezent la gala Superkombat în calitate de antrenor al turcului Aygun,

PROGRAMUL COMPLET AL GALEI SUPERKOMBAT DE LA MAMAIA:

11. Main-event, categoria grea (+96 kg): Murat Aygun (Turcia) - Sebastian Cozmîncă (România)

10. Meci eliminatoriu pentru titlul mondial, categoria semigrea plus (86 kg): Dawid Kasperski (Polonia) - Alexandru Negrea (România)

9. Super Fight, categoria mijlocie (71 kg): Rangel Ivanov (Bulgaria) - Amansio Paraschiv (România)

8. Super Fight, categoria supermijlocie (77 kg): Fotis Gionis (Grecia) - Alex Filip (CS Oyama Karate Constanța)

7. Super Fight, categoria grea (+96 kg): Robert Constantin (Italia) - Andrei Șugar (România)

6. Super Fight, categoria mijlocie (72,5 kg): Mustapha El Messaoudi (Maroc) - Eduard Chelariu (Kickbox Ursoi Constanța)

5. Super Fight, categoria semigrea (81 kg): Giuseppe de Domenico (Italia) - Adrian Roșca (CS Bogdan Ciubotariu Constanța)

4. Super Fight, categoria semigrea (81 kg): Serginio Kruydenhof (Olanda) - Ionuț Sandur (Tai-Chi-Do-Ryu Constanța)

3. Super Fight, categoria mijlocie (71 kg): Mădălin Crăciunică (CS Keru Kento Constanța) - Robert Stoica (România)

2. Super Fight, categoria ușoară (65 kg): Tiberius Udrescu (România) - Cosmin Mărcuță (CS Keru Kento Constanța)

1. Super Fight, categoria semigrea (81 kg): Valerian Traistă (România) - Cristian Stoica (Tai-Chi-Do-Ryu Constanța).

Citește și:

Moroșanu s-a accidentat și nu mai luptă sâmbătă la Mamaia!

Pe 30 iulie, gală Superkombat la Arena Idu din Mamaia

Constănțeanul Alex Filip, învingător în gala Superkombat de la Brașov

Trei constănțeni vor lupta în gala Superkombat de la Brașov

Superkombat lansează un reality show pentru a-l descoperi pe viitorul Cătălin Moroşanu

Cesar Almeida este noul campion mondial Superkombat la categoria 86 kg