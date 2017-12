Victorie fără emoții pentru BC Athletic Constanța

Duminică seară, în Sala Sporturilor din Constanța, Baschet Club Athletic a reușit a treia victorie din acest campionat, 74-68 (21-23, 13-18, 20-10, 20-17) cu Phoenix II Galați, în etapa a 9-a din Liga 1 la baschet masculin. Gazdele s-au văzut conduse în mare parte din prima repriză, inclusiv la pauză, însă au revenit senzațional în ultimele două sferturi, când au punctat foarte mult de dincolo de linia de 6,25 metri. Jucătorii pregătiți de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au câștigat cu 40-27 repriza a doua și au obținut o victorie fără emoții pe final.

Punctele echipei constănțene au fost reușite de Mihai 14 (4x3), Bercea 14 (4x3), Ursu 8 (2x3), Liță 8, Trandafir 7 (1x3), Takacs-Sixt 7 (1x3), Miloș 6, Oprean 6 (2x3) și Isleam 4.

„S-a văzut că băieții au mai acumulat ceva experiență și s-a văzut că astăzi am tratat finalul de joc mult mai bine. Asta ne-a adus victoria. Cred că unii jucători au intrat mai relaxați în meci, dar asta nu înseamnă că ne-am luat adversarul de sus. Cred că evenimentul de aseară (n.r. - All Star Game-ul baschetului constănțean) i-a deconectat un pic, dar la pauză am discutat cu ei, și-au schimbat total atitudinea și dăruirea în apărare a câștigat meciul”, a declarat antrenorul principal al constănțenilor, Alexandru Olteanu.

Rezultatele etapei a 9-a din Grupa a 3-a:

Dinamo II București - Politehnica Iași 80-83

Baschet Club Athletic Constanța - Phoenix II Galați 74-68

Steaua CSM EximBank II București - ACS Agronomia 4Sports București (duminică, ora 17.00)

CS Cuza Sport Brăila a stat.

Clasament după opt etape:

1. CS Cuza Sport Brăila 14 puncte din 7 jocuri

2. Steaua CSM EximBank II București 12p/7j

3. Politehnica Iași 12p/7j

4. BC Athletic Constanța 11p/8j

5. ACS Agronomia 4Sports București 10p/7j

6. Phoenix II Galați 10p/8j

7. Dinamo II București 9p/8j

