Victorie fără strălucire pentru Săgeata

Cu punctaj maxim în campionat după primele două etape, Săgeata Năvodari nu a avut o misiune ușoară în meciul cu FC Farul, din Cupa României, disputat marți seară, pe stadionul „Farul”. Năvodărenii au învins cu 3-1, după prelungiri, dar evoluția echipei pregătite de Cătălin Anghel a lăsat de dorit în unele momente, fapt remarcat chiar de tehnicianul grupării de pe litoral. „Le-am prezentat jucătorilor mei echipa Farul ca pe una de tradiție, care tot timpul are spirit, așa cum este Rapid. Știam că vom avea un meci greu, dar, din păcate, cred că ne-am făcut singuri meciul greu și am băgat Farul în joc prin niște greșeli foarte mari făcute în faza defensivă. Nu am fost atât de incisivi în atac din cauza faptului că, în prima repriză, pe benzile terenului nu am existat. A fost un joc slab din partea ambilor atacanți laterali. În finalul primei reprize și după pauză, am început să dominăm, am dus mingea dintr-o parte în alta a terenului, dar am forțat mult și pe centru. Când am dus mingea la margine, au apărut ocaziile. Dacă nu bagi mingea în poartă, fotbalul te poate pedepsi, dar, până la urmă, pentru noi a ieșit bine și este important că mergem mai departe în Cupa României. Pentru noi, este o competiție foarte importantă și încercăm să mergem pe toate planurile”, a spus Cătălin Anghel.

CU GÂNDUL LA CAMPIONAT. Antrenorul năvodărenilor a refuzat să comenteze arbitrajul centralului Adrian Illyes, pe care gazdele l-au acuzat că a avantajat Săgeata. „Eu nu am comentat arbitrajul nici în prima ligă, chiar dacă multă lume a spus că din cauza arbitrajului am retrogradat. Cred că se face prea mult caz și, ca antrenori, trebuie să vedem ca echipa noastră să joace și nu discutăm atât de mult arbitrajul. De multe ori, neputința echipei se dă pe arbitraj. Într-adevăr, când ești implicat, poți să spui la cald multe lucruri, dar eu m-am ferit de această treabă”, a explicat Anghel. Tehnicianul năvodărenilor se gândește deja la partida de sâmbătă, din etapa a 3-a a Ligii a II-a, când Săgeata va întâlni pe teren propriu pe Unirea Slobozia. „Ne așteaptă un meci greu sâmbătă și-mi pare rău că nu am câștigat în timpul celor 90 de minute. Slobozia este o echipă care se organizează foarte bine, contraatacă foarte periculos și va trebui să ne refacem repede, astfel încât să punem o presiune pe adversar care să ne aducă goluri”, a declarat Anghel, care nu-l va putea folosi pe fundașul central Florin Pătrașcu, suspendat după eliminarea din partida cu Farul: „Florin Pătrașcu este un jucător important, cu experiență, și ne va fi greu fără el, dar sper ca jucătorul care-l va înlocui să se ridice la nivelul așteptărilor”.