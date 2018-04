Victorie importantă pentru handbalistele tricolore în preliminariile europene

Duminică seară, la Cluj-Napoca, în etapa a patra a Grupa a 4-a din preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2018, reprezentativa României a învins campioana olimpică en titre, Rusia, cu scorul de 26-25 (15-12). Handbalistele pregătite de Ambros Martin s-au revanşat astfel pentru înfrângerea de miercuri seară, din deplasare, scor 25-30. În meciul de la Cluj-Napoca, după ce la pauză handbalistele tricolore au condus cu trei goluri, a urmat un start slab în repriza secundă şi rusoaicele au preluat conducerea, 19-16. Din fericire, fetele noastre au revenit şi într-un final incandescent s-au impus la limită, scor 26-25, obţinând o victorie extrem de importantă în cursa pentru ocuparea primului loc în clasamentul grupei la finalul preliminariilor.

Golurile formaţiei noastre au fost reuşite de Eliza Buceschi 6 (2x7m), Ana Maria Dragut 4, Laura Chiper 4, Cristina Neagu 4 (2x7m), Crina Pintea 3, Raluca Băcăoanu 2, Laura Pristaviţă 1, Aneta Udriştioiu 1 şi Cristina Florică 1. La succesul de duminică a contribuit din plin Denisa Dedu, care a avut 18 intervenţii salvatoare.

În clasamentul grupei, România şi Austria au câte 6 puncte, Rusia are 4 puncte, iar Portugalia, 0 puncte, cu două etape înaintea încheierii meciurilor din grupa preliminară. România mai are de jucat cu Austria, în deplasare, la 31 mai, şi cu Portugalia, pe teren propriu, la 3 iunie. Primele două clasate se vor califica la turneul final din Franţa, programat în acest an, în perioada 28 noiembrie - 16 decembrie.

TINERETUL S-A CALIFICAT LA CM 2018

Handbalistele naţionalei de tineret a României au câştigat, la Cluj-Napoca, Grupa a 2-a preliminară de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din acest an, care se va desfăşura în Ungaria, în perioada 1-15 iulie. Tricolorele mici, antrenate de Gheorghe Tadici, au obţinut trei victorii: 33-25 (17-14) cu Croaţia, 32-13 (17-7) cu Georgia şi 28-27 (16-16) cu Ucraina.

