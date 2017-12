Victorie, însă HCDS ratează calificarea în grupele Cupei EHF

08:49:56 / 27 Noiembrie 2017

antrenor strain pentru Europa

Meci pierdut de Iacob. La Magdeburg l-a uitat la nesfarsit in teren pe Rohozneanu, acum l-a stors pe Ciuti de energie, tinandu-l si-n atac si aparare!? astfel ca pe final cand era nevoia de luciditatea si sclipirile lui, am mai inscris doar 2 g, din care 1 de la 7 m, scos tot de geniul lui. Vuya trebuia introdus mai devreme! Nici pe inter dreapta n-a gandit-o bine, iti intra Malinovic in joc, cu 3 goluri, tu-l scoti si-l bagi pe Crni, moale si jalon de jalon in intermediar dreapta. Totodata s-a exagerat cu jocul cu pivot, doar 3 g pe extreme, la Magdeburg fusesera 9. A....si Sandu, uita de Toma, doarme pe teren de vreo jumatate de an, trimite-l undeva cu dna capitan sa-si aranjeze esarfa in fata camerei. Pacat, mare pacat, nu stiu cand vom mai avea asa sansa, mai ales daca se retrage Cutura. Nici Vujovic nu mai merge de vreo 5 -6 meciuri, dupa inceputul fulminant de campionat, insa nici alta solutie nu mai avem pe inter stanga.