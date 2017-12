Victorie meritată pentru Săgeata

Săgeata Năvodari a obținut sâmbătă, în fața propriilor suporteri, în etapa a 3-a a ligii secunde, a treia victorie din acest sezon, scor 1-0 (1-0) cu CSM Unirea Slobozia. Gazdele s-au instalat în jumătatea adversă încă din primele minute, încercând să deschidă rapid scorul în fața uneia dintre suprizele plăcute ale stagiunii trecute. Prima șansă de gol a aparținut însă oaspeților, în min. 17 căpitanul Soare reluând cu capul, peste poartă, de la opt metri, în urma unui corner. Un minut mai târziu s-a deschis scorul, Ganea fiind faultat în careu de Toma, în postura de ultim apărător, iar decarul ialomițenilor a fost eliminat. Penalty-ul a fost transformat cu siguranță de Vezan, iar Săgeata părea să aibă o misiune ușoară până la final. Cei care s-au “opus“ acestui lucru au fost chiar... jucătorii echipei gazdă, relaxarea survenită putându-i costa cele trei puncte. C. Tănasă ar fi putut egala la ultima fază a primei reprize, dar a șutat mult peste poarta goală de la aproximativ 12 m. Săgeata a părut că și-a învățat lecția în primele 20 de minute ale părții secunde, când a controlat jocul și și-a creat câteva bune situații de a se desprinde pe tabelă, inclusiv o bară prin Ursu în min. 56. Muzac a trecut și el pe lângă gol în min. 64, dar Dobre a respins cu greu de la rădăcina barei. Jocul gazdelor a scăzut apoi mult în intensitate, lucru de care Slobozia a profitat din plin, irosind până la final câteva situații bune de a egala. „Știam că întâlnim o echipă bună, de o valoare ridicată, a ligii secunde. A fost și meciul din Cupă care a durat 120 de minute și jucătorii au fost puțin obosiți. La pauză am încercat să le șterg din memorie acea eliminare din echipa oaspete, dar când unii își iau “vacanță“, partida devine grea“, a declarat la final antrenorul Cătălin Anghel. „Echilibrul s-a rupt la penalty și acea eliminare, acordate însă corect. Săgeata poarte s-a relaxat, noi am încercat să acoperim lipsa unui jucător și ne-am și creat situații de a înscrie. Avem ca obiectiv accederea în play-off, dar personal îmi doresc o clasare între primele trei echipe“, a mărturisit antrenorul oaspeților, Adrian Mihalcea.

Au evoluat echipele - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Albuț - Cârjă, Damian, Ursu, Bravim - Muzac, Stana (78 Bărbulescu) - Deletic (63 Eloy), Vezan, Ganea (83 M. Chițu) - Guerra; Unirea (antrenor Adrian Mihalcea): L. Dobre - S. Stan, R. Soare, Hristian, C. Toma - Ibrian, Macare, Ivaşcă (34 Drăguț), Gohoreanu (59 Topală) - Bolat, C. Tănasă (72 D. Ene). Arbitri: Geroge Rădulescu (București) - Cătălin Teodor (Brăila) și Daniel Vlase (Galați). Cartonașe galbene: Muzac, Deletic, Cr. Ganea, Eloy / Soare, Ibrian, Macare. Cartonaș roșu: C. Toma. Marcator: Vezan 18 - pen.