Victorie superbă pentru FC Farul

Implicarea Consiliului Județean Constanța în sprijinirea echipei-fanion a fotbalului de la țărmul mării, FC Farul, s-a făcut simțită rapid, iar echipa pregătită de Marian Dinu a obținut, sâmbătă, primul succes în deplasare din acest sezon, impunându-se, cu scorul de 3-1 (M. Jianu 35, 48, 59 / A. Pătrașcu 85), în fieful celor de la ACS Berceni, în etapa a 17-a a Ligii a II-a. Aflată la primul meci oficial din acest an, cu multe noutăți în formula de start față de prima parte a campionatului, formația de pe litoral a început jocul bine, dar a rămas în inferioritate numerică încă din min. 33, când Ochia a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene în doar trei minute. Constănțenii au reacționat rapid și au deschis scorul două minute mai târziu, când Marius Jianu a scăpat pe contraatac și a marcat cu un șut sub transversală. Diferența s-a mărit în min. 48, același Jianu finalizând perfect din careu pasa primită de la Enciu. Ultima lovitură a oaspeților a venit tot din partea lui Jianu, care a reușit un hat-trick la debutul pentru FC Farul, marcând pentru a treia oară, în min. 59, după o serie de gafe ale defensivei adverse. Cu cinci minute înainte de final, Alin Pătrașcu a executat perfect o lovitură liberă și a stabilit scorul final. „A fost un meci greu, împotriva unei echipe cu mulți jucători tineri, dar noi ne-am adaptat mai bine la joc, chiar dacă am jucat o oră în inferioritate numerică, și am lovit pe contraatac. Mi-a fost teamă după eliminarea lui Ochia, mai ales că nu suntem la un nivel optim din punct de vedere fizic, iar acest lucru s-a văzut pe final, dar jucătorii au reușit să depășească toate problemele și merită să-i felicităm pentru comportament. Atitudinea lor a făcut diferența”, a spus la final antrenorul principal al Farului, Marian Dinu, care a utilizat următorii jucători: Olaru - Băjan, Fl. Pătraşcu, D. Ciobanu, Giurgiu (46 Cârstoiu) - Ochia, Cioinac, Szalkai, Al. Grigoraş (67 Pîslaru) - M. Enciu, Jianu (89 Al. Vieru).

Celelalte rezultate ale etapei: CS Baloteşti - SC Bacău 3-1, CF Brăila - FC Voluntari 1-2, FCM Dorohoi - Gloria Buzău 2-2. Partidele Săgeata Năvodari - Academica Argeș și Unirea Slobozia - Rapid CFR Suceava au fost câștigate la „masa verde”, scor 3-0, de către oaspeți, întrucât echipele gazdă nu au fost programate din cauza restanțelor financiare. Pentru Săgeata a fost a doua neprogramare, astfel că formația de pe litoral va fi exclusă din campionat în această săptămână, în timp ce Unirea s-a retras, în mod oficial, din competiție.

Clasament: 1. FC Voluntari 41p, 2. Rapid Suceava 34p (golaveraj: 34-14), 3. Academica Argeş 34p (33-14), 4. Gloria Buzău 26p, 5. SC Bacău 21p, 6. CF Brăila 20p, 7. CS Baloteşti 19p, 8. ACS Berceni 18p, 9. FC FARUL CONSTANȚA 15p, 10. FCM Dorohoi 14p, 11. Unirea Slobozia 13p, 12. Săgeata -4p (echipă penalizată cu 28 de puncte din cauza restanțelor financiare).