Victorii în premieră pentru Djokovic și Muguruza

Perturbată de vremea nefavorabilă, ediția din acest an a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros a adus campioni noi atât în proba feminină, cât și în cea masculină. Astfel, în întrecerea feminină, tenismena spaniolă Garbine Muguruza, care în urmă cu cinci ani evolua la turneul de juniori de la Tenis Club Idu din Mamaia, a produs o mare surpriză în finală, trecând în finală de marea favorită, americanca Serena Williams, liderul mondial, cu scorul de 7-5, 6-4, după o oră și 43 de minute. În vârstă de 22 de ani, Muguruza a câștigat primul său titlu de Mare Șlem și va urca pe podiumul WTA. „Sunt foarte foarte fericită că am câștigat. Am jucat cu cea mai bună jucătoare a lumii. Este un sentiment inegalabil. Pentru noi spaniolii, acest turneu înseamnă foarte mult, Rafa Nadal a câștigat de nouă ori aiciși sunt foarte mândră că mi-am înscris și eu numele pe trofeu”, a spus noua campionă. În schimb, Serena Williams, în vârstă de 34 ani, nu a reușit să egaleze recordul de 22 de titluri de Mare Șlem deținut de germanca Steffi Graf.

Lider incontestabil în tenisul masculin, sârbul Novak Djokovic a câștigat singurul trofeu de Mare Șlem care-i lipsea din palmares, învingându-l în finală pe britanicul Andy Murray, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. „Este un moment special, poate cel mai special din cariera mea. În sfârșit, a răsărit soarele! Sper că fanii au fost mulțumiți privind acest duel extraordinar din finală”, a spus Djokovic, care a devenit al treilea tenisman din istorie care deține în același timp cele patru trofee de Mare Șlem, după Don Budge (1937-38) și Rod Laver (1962/1969).

La dublu feminin, franțuzoaicele Caroline Garcia și Kristina Mladenovic au trecut în finală de rusoaicele Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-4. Ultima franțuzoaică învingătoare la Paris la dublu era Mary Pierce, care a făcut pereche în urmă cu peste un deceniu cu elvețianca Martina Hingis, iar ultima victorie obținută de o pereche din Franța la Roland Garros data din 1971, prin Gail Chanfreau și Francoise Durr.

La dublu masculin, spaniolii Feliciano Lopez și Marc Lopez au cucerit primul lor titlu de Mare Șlem, învingându-i în ultimul act pe gemenii americani Bob și Mike Bryan, cu scorul de 6-4, 6-7 (6/8), 6-3. Este pentru prima oară când o pereche spaniolă se impune la Paris după victoria lui Sergio Casal și Emilio Sanchez din 1990.

La dublu mixt, victoria i-a revenit perechii formate din elvețianca Martina Hingis și indianul Leander Paes, care a trecut în finală de indianca Sania Mirza și croatul Ivan Dodig, cu scorul de 4-6, 6-4, 10-8.

Citeşte şi:

Serena Williams se războiește cu oficialii WTA

Halep şi Radwanska, nemulțumite de organizarea de la Roland Garros