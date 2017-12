Viitorii economişti, iniţiaţi de specialiştii BNR

Facultatea de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii „Ovidius“, din Constanţa, este, timp de două zile, gazda proiectului iniţiat de Banca Naţională a României (BNR), intitulat „Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti“. Proiectul a fost demarat anul trecut, în patru universităţi, fiind atunci un proiect pilot, iar în acest an s-a extins şi în alte universităţi din ţară care au specializări economice. „Suntem gazdele unui proiect de mare anvergură, iniţiat de BNR în 2009, iar acesta reuneşte sub cupola sa specialişti de marcă din domeniul bancar, cadre universitare didactice de prestigiu, cercetători în domeniul economic, studenţi în anul terminal de la specializarea Finanţe - Bănci şi masteranzi“, a spus Dan Tiberiu Epure, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice. În cadrul proiectului care se va încheia astăzi au fost aleşi 25 de studenţi de la specializarea Finanţe-Bănci, în funcţie de rezultatele obţinute şi implicarea lor activă în diferite proiecte. „Prin obiectivele propuse, BNR dezvoltă cooperarea dintre universităţi de prestigiu din învăţământul economic românesc şi mediul bancar pe probleme specifice deschizând noi orizonturi cercetării aprofundate în domeniul economic. Astfel, tinerii au posibilitatea să beneficieze de cunoştinţele şi experienţa celor mai mari specialişti din domeniul bancar românesc”, a afirmat Epure. Ieri, studenţii au avut o întrevedere cu directorul adjunct al Direcţiei Resurse Umane din cadrul BNR, Mugur Tolici, care s-a arătat impresionat de tinerii constănţenii. În cadrul prelegerii susţinute de acesta au fost abordate teme de emisiune, politică monetară, pieţe, dar şi despre stabilitate financiară. Prezent la eveniment, directorul executiv al BNR - Sucursala Constanţa, Camelia Ardelean, a declarat că reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie ai băncii centrale vor mai veni în acest an la Constanţa, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai celui bancar. „Având în vedere faptul că, în acest an, BNR împlineşte 130 de ani de la înfiinţare, Consiliul de Administraţie a hotărât ca toate oraşele mari să fie vizitate. Întâlnirea va avea rol consultativ, iar cu această ocazie se vor discuta probleme care există în comunitatea locală şi în sistemul financiar-contabil vizavi de politicile pe care BNR le emite”, a spus Ardelean. Manifestarea „Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti“ se va încheia astăzi, când sunt aşteptaţi să participe consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, membrul Consiliului de Administraţie al BNR Nicolae Dănilă şi directorul Direcţiei Resurse Umane a BNR, Cristian Păunescu. În cadrul aceluiaşi eveniment va avea loc lansarea lucrării „Banca, banii şi bancherii”, de Cristian Păunescu.