Viitorul, despărţită de Liga 1 de “15 finale”

Prima poziţie ocupată în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal la finalul turului îi oferă Viitorului încredere că îşi poate îndeplini obiectivul, dar în acelaşi timp returul îi va aduce în faţă adversari mult mai motivaţi pentru a învinge liderul. Sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.00, Viitorul Constanţa va întâlni pe Dunărea Galaţi, una dintre formaţiile incomode ale seriei, capabilă de a pune probleme oricărui adversar. Un rezultat pozitiv la Galaţi este extrem de important, putând oferi pe lângă cele trei puncte şi o importantă doză de încredere înaintea derby-ului cu FC Farul Constanţa.

„Este foarte important să câştigăm, să începem bine acest retur. Din punctul meu de vedere ne aşteaptă un retur foarte dificil. Am însă încredere în colectivul format, în jucători şi dacă vom rămâne concentraţi şi vom intra pe teren la sută la sută din posibilităţi ne putem îndeplini obiectivul. Nu trebuie să ne gândim la celelalte echipe ci doar la noi. Trebuie să luăm totul de la zero şi fiecare meci trebuie să îl jucăm ca pe o finală“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă. Cel mai titrat jucător al echipei, Nicolae Dică, speră să debuteze perfect în primul meci oficial pentru Viitorul. „Sper să fie un început bun pentru mine şi pentru echipă, să luăm cele trei puncte de la Galaţi. Am fost primit extraordinar la Viitorul, mă simt foarte bine şi sper să promovăm. Ar fi frumos să înscriu şi la Galaţi. Acesta este rolul meu, dar mai puţin contează acest lucru. Important este ca echipa să câştige“, spune Nicolae Dică. Chiar dacă Viitorul a făcut câteva transferuri în această pauză, căpitanul Vasilică Cristocea nu consideră că echipa a pierdut din omogenitate. „Au venit jucători cu experienţă, foarte buni. Eu cred că lotul s-a închegat şi sper să facem cât mai multe lucruri bune împreună“, a precizat Cristocea. Unul dintre jucătorii promiţători ai Viitorului, Aurelian Chiţu, este de părere că cei tineri au multe de învăţat în acest retur: „Încercăm să căpătăm mai multă experienţă. Avem de învăţat de la jucători precum Cristocea sau Dică. Sper să reuşim şi să mergem pe un drum bun“.