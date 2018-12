Viitorul întâlneşte „o surpriză mare a campionatului”

Meciul pe care FC Viitorul (locul 4, 22 de puncte) îl va susţine duminică, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare, cu Dunărea Călărași (locul 8, 16 puncte), este considerat de către managerul tehnic al echipei constănţene, Gheorghe Hagi, unul dificil, nou promovata pregătită de Dan Alexa fiind o echipă care a surprins în prima parte a campionatului.

„O deplasare dificilă, pentru că adversarul e o surpriză mare a campionatului, pentru că tot ce a făcut până acum e de aplaudat. O echipă care a crescut de la meci la meci, începând chiar cu meciul nostru de acasă, unde a reuşit o victorie importantă, care, cred eu, că le-a dat încredere. Noi suntem într-un moment foarte bun, vrem să speculăm acest moment şi să mergem pe linia noastră, aceea de a produce rezultate sau victorii. Conştienţi de momentul nostru. Noi suntem fericiţi, ei sunt fericiţi aşa că cred că va ieşi un meci foarte frumos. Dificultatea noastră va fi să găsim drumul spre poartă cât mai bine şi sperăm să facem acest lucru. Cu siguranţă că ei sunt o echipă care speculează foarte bine culoarele pe care le au, printr-o organizare foarte bună în mijlocul terenului şi speculează foarte bine tot ce înseamnă atacul rapid şi momentele fixe. Interesul nostru este să producem rezultat. Tratăm meciul cu atare, un meci de campionat care are trei puncte şi mergem la victorie şi vrem să luăm cele trei puncte”, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă premergătoare partidei de la Călăraşi.

Şi jucătorii Viitorului vor să reuşească revanşă după înfrângerea din tur, din prima etapă a campionatului, de pe teren propriu, scor 0-1. „Din păcate, în prima etapă, nu a ieşit un rezultat bun pentru noi, Sperăm să ne luăm revanşa. Sperăm să luăm cele trei puncte şi să ne menţinem cât mai sus în clasament. Mă simt bine, am încredere în mine şi sper să o ţin tot aşa. Sperăm să facem lucuri frumoase şi să demonstrăm că avem valoare”, a spus Denis Drăguş, iar Tudor Băluţă consideră că un succes al Viitorului ar „rupe” clasamentul în două: „O victorie ar conta foarte mult, pentru că se poate rupe aşa, puţin, clasamentul între echipele de sus şi cele de jos. Ca în fiecare an ne dorim să fim acolo sus, în play-off, unde merităm. Oriunde am juca vrem să obţinem cele trei puncte, cu atît mai mult la Călăraşi. În prima etapă consider că a fost o întâmplare, am pierdut dintr-o fază fixă, am dominat meciul, dar trebuie să vedem acum ce putem face în plus faţă de acel meci ca să obţinem victoria. Ar fi foarte bine să prelungim perioada foarte bună, după ce am câştigat la Botoşani şi Iaşi”.