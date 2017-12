Viitorul şi-a consolidat poziţia de lider

FC Viitorul Constanţa şi-a continuat seria pozitivă şi în etapa a 12-a a Ligii a II-a la fotbal, învingând cu 2-0 o formaţie, Astra II Giurgiu, extrem de incomodă. Chiar dacă a fost pentru prima oară după cinci etape când elevii lui Cătălin Anghel înscriu mai mult de un gol, importante sunt punctele câştigate, 12 la număr, care au propulsat Viitorul pe prima poziţie, cu două lungimi peste Delta Tulcea, principala urmăritoare şi patru peste Săgeata Năvodari, echipa clasată pe locul 3. O perioadă excelentă şi pentru defensiva condusă de Ionuţ Larie, aflată la al patrulea meci consecutiv fără gol primit! „Avem ca principal obiectiv cele trei puncte la fiecare meci. O echipă care doreşte să promoveze trebuie să ia puncte chiar şi atunci când evoluează mai slab. Ne dorim maximum de puncte până la finalul turului“, a declarat tehnicianul Viitorului. Formaţia constănţeană va avea însă trei etape de foc până la pauza de iarnă, urmând să întâlnească în deplasare pe FC Botoşani (etapa a 13-a) şi Săgeata Năvodari (etapa a 15-a) şi acasă pe Victoria Brăneşti (etapa a 14-a).

ANGHEL A FOST ELIMINAT. În min. 60 al partidei cu Astra II Giurgiu, la o fază care ar fi putut declanşa un atac periculos al giurgiuvenilor, antrenorul Cătălin Anghel a întârziat repunerea balonului în joc, care ieşise în aut prin dreptul băncii de rezerve. La solicitarea arbitrului de rezervă Ionuţ Neagu (Prahova), centralul Florin Ghimbăşan (Braşov) l-a trimis în tribune pe antrenorul principal al Viitorului. „Nu am avut nicio ieşire nervoasă, doar am întârziat să dau mingea care ieşise afară. Consider că am fost eliminat mult prea uşor. Este o decizie prea dură, mai ales că nu fusesem avertizat înainte. Oaspeţii înjurau încontinuu, dar arbitrul de rezervă nu a luat nicio decizie. În schimb, eu am fost eliminat imediat“, a spus Anghel, care urmează să fie suspendat pentru meciul din deplasare, de duminică, de la Botoşani.