Viitorul vrea să păstreze tradiţia de pe teren propriu

Poziţia de lider pe care o are Viitorul în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal după 13 etape i se datorează în mare măsură rezultatelor foarte bune înregistrate pe teren propriu. Cu o singură excepţie, 2-2 cu Gloria Buzău, chiar ultima clasată (!), Viitorul a obţinut succese pe linie în faţa propriilor suporteri, uneori chiar şi la diferenţe considerabile. Şi cum statistica spune că formaţia pregătită de Cătălin Anghel este cea mai bună pe teren propriu în Seria 1, se doreşte ca sâmbătă, de la ora 11.00, în meciul cu Victoria Brăneşti, regula să fie confirmată încă o dată. Un meci care se anunţă disputat însă, oaspeţii fiind într-o situaţie alarmantă în clasament, locul 12 cu doar 15 puncte acumulate, dar şi cu un antrenor nou, Marin Dună, care speră să redreseze poziţia din clasament. „Nu cred că există vreo echipă în Seria 1 care să poată spune că este “liniştită“ şi că nu are nevoie de puncte. Unele luptă pentru promovare, altele pentru evitarea retrogradării. Noi avem un obiectiv clar şi trebuie ca sâmbătă să câştigăm prin orice mijloace. Jucătorii sunt conştienţi că avem nevoie de un final de tur care să ne menţină pe primul loc. Fiecare dintre cei care vor juca trebuie să ofere absolut totul. Am ratat la Botoşani o şansă importantă de a ne desprinde. Avem probleme în deplasare, nu marcăm, nu aducem multe puncte, dar acum trebuie să ne canalizăm toate eforturile pe meciurile de acasă, unde statistica este mult mai bună“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă. Mijlocaşul Mihai Onicaş vede acest meci ca pe unul extrem de important. „O partidă decisivă pentru noi în acest final de tur. Este ultimul meci de pe teren propriu şi ne dorim foarte mult cele trei puncte. Am demonstrat că suntem cea mai bună echipă din Seria 1“, a precizat Onicaş. Partida Viitorul - Victoria Brăneşti va fi arbitrată de Ionel Ivan (Brăila), ajutat de Lucian Sârbu (Focşani) şi Valentin Dumitru (Prahova).