Vinovaţii în cazul femeii care a căzut din ambulanţă, „arşi” la salariu

Maria Maria, de 60 ani, din Constanţa, se află, de câteva zile, pe patul de spital în aşteptarea operaţiei, după ce a căzut din autosanitara Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), fiindu-i fracturat femurul. Pacienta se află la Clinica de Ortopedie, deşi ea a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa pentru ameţeli mari, deci locul său ar fi trebuit să fie ori la clinica medicală ori la neurologie, după cum spun medicii. Familia a acuzat personalul de pe salvare - care a însoţit-o - că nu şi-a făcut treaba până la final, concluzie la care, de altfel, s-a ajuns şi în urma unei anchete declanşate de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa. „Am analizat atent toate cele petrecute în cazul pacientei de 60 de ani şi am ajuns la concluzia că familia a avut dreptate. Personalul de pe ambulanţă nu a avut grijă corespunzător de femeie. Ar fi trebuit să solicite, prin staţie, ajutorul unui alt echipaj, având în vedere că era vorba despre o pacientă supraponderală. Nu era nicio problemă dacă bolnava aştepta puţin în ambulanţă un alt echipaj, aşa că am propus conducerii Serviciului de Ambulanţă aplicarea unei sancţiuni de 5% din salariu timp de trei luni, atât în cazul asistentei, cât şi a şoferului”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. Conducerea SAJ Constanţa a fost de acord cu propunerea sancţiunii, aşa că a decis aplicarea sa. Maria Maria a fost programată pentru operaţie la mijlocul săptămânii, fractura de femur putând fi rezolvată doar prin montarea unei tije metalice. În contextul actualei crize economice, SCJU neputând să ofere mai nimic bolnavei, familia a cheltuit sume însemnate, inclusiv tija metalică ce a costat 17 milioane lei, şi toate acestea din cauza neglijenţei celor de pe Ambulanţă, aşa cum spune familia. Ei speră să-şi recupereze măcar o parte din banii cheltuiţi în spital, aşa că vor să poarte o discuţie cu reprezentanţii SAJ. Precizăm că acest caz este al doilea, semnalat în ultimele zile, la nivelul judeţului nostru, când, din cauza practicării cu superficialitate a profesiei, un om are de suferit. În primul caz, asistenta şefă a Clinicii de Chirurgie I a SCJU, Livioara Bălan, a fost sancţionată cu avertisment pentru că a ignorat o pacientă recent operată, aceasta ajungând în autogara Constanţa cu drenele după ea, fără să fie întrebată dacă are cu ce să se deplaseze la domicilu, o localitate din judeţul Tulcea.