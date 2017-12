Violonist cu două... inimi!

Medicii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au reuşit, pînă în prezent, să salveze mii de vieţi, oameni diagnosticaţi cu grave afecţiuni cardiovasculare. Nu a fost deloc simplu, mai ales că banii alocaţi sînt insuficienţi. Bolnavii au fost nevoiţi să-şi cumpere medicamente şi materiale sanitare, fapt care însă nu mai constituie nicio noutate pentru sistemul de Sănătate din România. „Nu avem de ales. Sănătatea nu are preţ. Dacă va fi nevoie, am să vînd totul. Nimic nu are o importanţă şi o valoare atît de mare”, a spus un bolnav internat în clinica din Constanţa. Şi nu este singurul care gîndeşte aşa. Medicilor însă le este greu să ceară pacienţilor medicamentele şi materialele de lucru necesare pentru unele intervenţii. Aproape în fiecare zi este salvată cîte o viaţă în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. Şi nu este deloc uşor, mai ales dacă medicii se confruntă cu o serie de cazuri extrem de grave. O intervenţie chirurgicală catalogată cu adevărat dificilă a fost şi cea a pacientului Marian Iordache, de 52 de ani, din Bucureşti, violonist la Filarmonica din Bucureşti. Bărbatul a ajuns în stare gravă din cauza unei “cardiopatii ischemice cronice, cu angină pectorală după un preinfarct şi un anevrism central stîng”, potrivit medicilor. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a declarat că pacientul a fost operat de urgenţă, cu mari riscuri de a-şi pierde viaţa, însă bolnavului i-au fost aduse la cunoştinţă toate aceste aspecte. Era singura şansă. “A suferit patru bypass-uri aorto-coronariene, întrucît coronarele erau înfundate în patru locuri, iar inima lui pompa sînge în cantităţi insuficiente, aşa că bucăţile de aortă înfundate au fost schimbate”, a mai declarat profesorul. După acest moment, chirurgii au fost nevoiţi să îi monteze pacientului o inimă artificială, care a funcţionat, trei zile, în paralel cu inima nativă, ajutînd la refacerea muşchiului cardiac. Şeful Clinicii spune că după intervenţie, inima pacientului nu trimitea debitul normal de sînge. “Funcţiona doar la o treime din capacitatea normală. Dacă nu aveam inima artificială, bolnavul ar fi murit pe masa de operaţie”, a declarat profesorul. Acum, pacientul spune că se simte bine, chiar dacă medicii I-au decuplat de la inima artificială. Medicii au mai subliniat că inima nativă şi-a revenit complet şi că nu vor mai fi probleme, cel puţin în perioada imediat următoare.

O altă viaţă salvată

Gheorghe Barbu, de 60 de ani, din judeţul Olt, tatăl fundaşului central al echipei de fotbal Farul Constanţa, Ion Barbu, a ales clinica din Constanţa, după ce medicii altor unităţi din ţară l-au refuzat. “Oboseam la efort, nu mă mai simţeam deloc bine. Este cea mai bună clinică de chirurgie cardiovasculară, oamenii îţi vorbesc frumos, cred că e cel mai bun spital din ţară”, a spus bărbatul. Prof. dr. Pătruţ a declarat că pacientul avea coronarele înfundate, aşa că i-a fost pus un bypass. Şi în acest caz, în timpul intervenţiei, inima pacientului a fost oprită, iar funcţiile au fost preluate de o inimă artificială.