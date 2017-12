Virusul A/H1N1 ar fi putut evolua dintr-o eroare umană

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) analizează afirmaţiile unui cercetător australian potrivit cărora noul virus al gripei porcine, A/H1N1, ar fi putut evolua ca urmare a unei erori umane. Adrian Gibbs, de 75 de ani, a declarat că intenţionează să publice un raport, conform căruia tulpina, care nu existat anterior, ar fi putut evolua din ouăle embrionate folosite pentru a produce virusuri în scopuri ştiinţifice şi în vederea creării de vaccinuri. În opinia acestuia, descoperirile sale ar putea contribui la înţelegerea modalităţii de răspîndire a virusului. “A fost dezvoltat ca un virus pentru vaccin? A fost dezvoltat ca un proiect de cercetare? Şi în aceste circumstanţe, a fost eliberat intenţionat? A fost o eliberare accidentală?”, întreabă Asistentul directorului general al OMS, Keiji Fukuda. Între timp, Centrul american pentru Controlul şi Prevenirea Maladiilor (CDC) din Atlanta a analizat raportul şi a ajuns la concluzia că nu există nici o dovadă pentru a susţine aformaţiile lui Gibbs.

Dovezile privind evoluţia virusului A/H1N1 în laborator sînt insuficiente

Şi un expert virusolog italian şi consultant al OMS, Ilaria Capua, a declarat că nu există dovezi concrete care să susţină această ipoteza. Expertul susţine că teoria menţionată nu este susţinută de dovezi suficiente şi că manipularea viruşilor nu poate fi considerată terorism biologic. Capua este şefa departamentului de virusologie al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală, fiind unul dintre experţii internaţionali invitat de OMS pe un post de consultant în cadrul organizaţiei. Virusologii rămîn în continuare în alertă şi adună informaţiile pe care le au într-o bază comună de date, numită GISAID (The Global Initiative on Sharing All Influenza Data). Capua se află printre iniţiatorii GISAID, care a permis deja oamenilor de ştiinţă să realizeze harta genetică a virusului A/H1N1 şi să identifice medicamente antivirale la care răspunde acest virus.