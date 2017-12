Visul unei seri de toamnă

În urmă cu un sezon, FC Farul dădea peste cap toate calculele hîrtiei, învingînd pe Dinamo, chiar în Ştefan cel Mare, printr-un gol marcat de Dinu Todoran. "Rechinii" visează să repete performanţa şi în acest campionat, în partida programată sîmbătă, de la ora 20.45, în etapa a 11-a, chiar dacă autorul reuşitei de anul trecut nu va mai fi pe teren. Accidentat pentru a doua oară de la începutul campionatului, Todoran se află la Bologna, unde se tratează după ruptura de la coapsa piciorului drept. Lista absenţelor îi cuprinde şi pe Marius Nae, victima unei microrupturi fibrilare, în timp ce prezenţa lui Armel Disney este pusă sub semnul întrebării. Atacantul congolez era aşteptat să sosească la Bucureşti abia aseară, fiind blocat la Paris de aproape o săptămînă din cauza problemelor legate de viza de intrare în România. Dacă va ajunge la timp, Disney ar putea prinde un loc pe banca de rezerve, însă oficialii constănţeni şi-au luat măsuri de prevedere, deplasîndu-l în capitală şi pe Florin Neaga, junior adus de la FC Bihor în această vară. Cele mai mari şanse la titularizare le are însă Tibor Moldovan. "Chiar dacă au cîştigat toate meciurile din campionat pînă acum, nu cred că sînt de neînvins. Trebuie să le găsim punctele nevralgice", a declarat atacantul care a evoluat în trecut la Dinamo. Speranţele "rechinilor" se leagă şi de faptul că partida se desfăşoară cu porţile închise, după incidentele din derby-urile cu Steaua şi Rapid. "Publicul contează mult pentru dinamovişti şi sînt sigur că se va simţi absenţa spectatorilor", a adăugat Moldovan. Partida prilejuieşte şi o reîntîlnire între Cosmin Paşcovici şi foştii săi coechipieri, în special naşul său, Mihai Guriţă. Fostul fundaş al Farului are totuşi şanse mici să intre pe teren, mai ales că nu se află într-o formă psihică prea bună, după problemele de sănătate ale fiului său.

Oficialii Farului au ajuns la un acord şi în privinţa meciului cu Gloria Buzău din 16-imile de finală ale Cupei României. Partida se va disputa marţi, 24 octombrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "Precizia" din Săcele.

Formaţii probabile - Dinamo (antrenor Mircea Rednic): Gaev - Blay, R. Ştefan, Moţi, Pulhac - Ad. Cristea, Tameş, Mărgăritescu, C. Munteanu - Dănciulescu, I. Ganea; Farul (director tehnic Ion Marin): Vlas - Băcilă, Şchiopu, D. Gheară, L. Florea - Voiculeţ, Fl. Lungu, Senin, Maxim - Guriţă, T. Moldovan. Arbitri: Anton Heleşteanu (Iaşi) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Sorin Caia (Timişoara).