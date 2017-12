Vivica A. Fox, acuzată că a condus sub influenţa alcoolului

Actriţa americană de culoare a fost oprită în Hollywood, după ce a depăşit o maşină a poliţiei cu aproape 130 de kilometri pe oră. La un control mai amănunţit, poliţiştii au avut surpriza să descopere că Vivica A. Fox, în vîrstă de 41 de ani, se afla sub influenţa alcoolului. Poliţia din Los Angeles a pus-o sub acuzare, iar procesul va avea loc pe 17 mai. Dacă va fi găsită vinovată, actriţa riscă şase luni de închisoare şi o amendă de o mie de dolari. Vivica A. Fox riscă să fie acuzată de infracţiuni, precum conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului şi de o concentraţie a alcoolului în sînge peste limita legală. Potrivit poliţiei, nivelul de alcool din sînge depăşea limita legală de 0,08%.

Vivica A. Fox joacă, în prezent, în serialul de televiziune "Missing", difuzat pe reţeaua americană de cablu Lifetime. Actriţa de culoare a devenit celebră în lumea întreagă graţie rolului asasinei Vernita Green în filmele Kill Bill ale lui Quentin Tarantino.