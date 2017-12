Vlas şi Gosic nu sînt acuzaţi de antrenorul Ion Marin

Nevoită să dispute partida de la Iaşi în ciuda faptului că a înaintat apel la TAS în cazul “nocturna”, FC Farul a părăsit învinsă Moldova. Un rezultat pozitiv ar fi fost posibil la Iaşi, însă două greşeli individuale i-au privat pe “rechini” de obţinerea a cel puţin unui punct. Mai întîi a fost gafa lui Vlas, care i-a făcut cadou lui Miclea golul de 2-1, urmată de ratarea uriaşă a lui Gosic, care, singur cu poarta goală, a trimis mingea pe lîngă poartă, în finalul meciului, dînd cu piciorul egalării. Antrenorul principal al constănţenilor, Ion Marin, nu i-a arătat însă cu degetul pe cei doi elevi ai săi şi pune accentul pe unitatea grupului în momentele delicate din viaţa echipei. “Nu îmi place să comentez prestaţia jucătorilor mei, mai concret la golul doi, unde a fost o greşeală imensă. Era mai corect un rezultat de egalitate, dacă ţinem cont de ocazia mare ratată de Gosic. Ambele goluri le-am luat pe nişte greşeli imense, însă nu vreau să spun mai mult. Nu cred că există un jucător în lumea asta care să nu fi greşit măcar o dată. Important este să existe înţelegere între jucători, pentru că mai devreme sau mai tîrziu toţi greşim. Important pentru noi acum este să rămânem uniţi”, a spus Ion Marin, care ştie cum echipa pe care o conduce îşi poate asigura o iarnă liniştită: “Consider că dacă vom cîştiga toate meciurile de acasă vom avea o iarnă liniştită.” Ion Marin s-a arătat în continuare nemulţumit pentru că partida cu Poli Iaşi s-a rejucat. “De ce se dă vina pe Farul pentru greşeala Iaşiului? Pînă la urmă, noi am venit la Iaşi de două ori, pe cheltuiala noastră, în condiţiile în care conducerea clubului ieşean nu şi-a văzut de organizare atunci cînd trebuia să se joace meciul. De ce nu am putut să beneficiez şi eu de pauza asta competiţională şi să îmi recuperez cîţiva jucători? Eu nu îmi pun speranţe în decizia TAS, drept dovadă că am venit la Iaşi să iau punctele pe teren, dar nu s-a putut”. Întrebat dacă mai credea că va pierde meciul de la Iaşi, atunci cînd Farul conducea cu 1-0, Ion Marin a dat drept exemplu partida României cu Franţa, încheiată la egalitate, 2-2, după ce elevii lui Victor Piţurcă au condus cu 2-0. “Nu aţi văzut, la 2-0 pentru România că am zis cu toţii că am jumulit cocoşul, dar am rămas cu cocoşul moale? Vă spun eu, campionatul se joacă. Echipele de top vor avea sincope şi vor mai fi surprize în continuare”.

FC Farul pregăteşte acum jocul de miercuri, din “16”-imile Cupei României, cu FC Braşov, care se va disputa pe Stadionul “Farul”, de la ora 14.30. Antrenorul formaţiei FC Braşov, Răzvan Lucescu, a declarat, ieri, că se aşteaptă ca meciul cu Farul să fie unul extrem de dificil, dar are încredere că valoarea lotului său poate face diferenţa. Braşovenii au sosit de ieri la Constanţa, unde vor rămîne până vineri, cînd vor pleca direct la Iaşi, cu avionul, pentru meciul cu Poli, din campionat. Contra “stegarilor” este aşteptată revenire în formula de joc a Farului, după o accidentare mai veche, a brazilianului Gerlem, care a evoluat ultima oară pentru formaţia constănţeană pe 30 august, împotriva Gloriei Bistriţa.