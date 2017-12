Voleibalistele tricolore sunt 95% calificate, băieţii mai au şanse pur teoretice

14:05:06 / 24 Mai 2014

inca o data se demonstreaza ca la volei (si handbal) mai contam pe plan international doar cu fetele...in schimb, la Constanta, marii nostri specialisti sportivi pariaza in continuare pe caii morti masculini...ar trebui sa i-a exemplu de la ce face Baia Mare la handbal fete si Bacaul la volei fete...noi cand am avut echipe bune ne-am batut joc de ele...continuati la fel, dragi conducatori, si aruncati banii pe fereastra si poate din cand in cand mai obtineti cate o calificare "rasunatoare" in vreun tur superior al unor cupe europene de mana a doua...sa vezi atunci laude...