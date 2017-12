Vom muri pe capete. Vezi de ce!

Problema încălzirii globale a fost discutată de mulţi specialişti de-a lungul timpului. Potrivit experților care au analizat impactul pe care îl va avea schimbarea climatică asupra sănătății oamenilor (sursa EFE), creșterea temperaturilor extreme va provoca între 30.000 și 40.000 de decese pe an în deceniul 2030 - 2040. Experți reuniți la conferința internațională desfășurată la Barcelona, convocată de New York Academy of Sciences, de fundația catalană Obra Social „la Caixa” și de organizația Biocat, au prognozat că temperaturile în Europa vor crește cu 4 grade în perioada 2070 - 2100, ca urmare a schimbării climatice. „În prezent, 8 milioane de oameni își pierd viața în fiecare an în întreaga lume din cauza nivelelor înalte de poluare ambientală”, a declarat Chris Dye, director pentru strategie al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Potrivit expertului, variațiile climatice vor provoca tulburări asupra persoanelor cu boli cronice cardiovasculare și respiratorii, grupurile de populație cele mai vulnerabile fiind oamenii cu vârste sub 15 ani și persoanele peste 75 de ani. "Schimbarea climatică nu provoacă maladii, ci potențează efectele multor boli", a subliniat Chris Dye, care a condus echipa de răspuns la criza Ebola de aproape un an. Alt exemplu al impactului schimbării climatice va fi diareea, din cauza lipsei de măsuri igienice pe timp de secetă și foamete. Apariția unor boli de origine tropicală în țările dezvoltate este o altă preocupare a oamenilor de știință cu care se confruntă omenirea, precum focarul virusului Chikungunya în Caraibe de la sfârșitul anului trecut, care s-a răspândit deja în America de Sud - unde au fost diagnosticate 850.000 de cazuri - și care s-ar putea extinde în Europa.