Vosganian şi Videanu, avertizaţi de SRI cu privire la Interagro

DOSAR POLITIC? Aşa cum ne-au obişnuit, procurorii scapă tot mai multe informaţii din dosarele de execuţie publică a politicienilor care la un moment dat au fost nevoiţi să intre în dispute cu preşedintele Traian Băsescu. Despre Varujan Vosganian nu putem spune că, în calitatea sa de ministru, a luat vreo decizie care să afecteze planurile prezidenţiale. A fost necesar ca Vosganian să fie un ministru liberal pentru ca procurorii să-i transmită televizat că este urmărit penal. În ceea ce îl priveşte pe Adriean Videanu, pedelistul se pare că a călcat greşit în faţa lui Băsescu şi a planurilor sale privind candidatul pentru prezidenţialele din 2014. Surse pedeliste spun că Videanu se pregătea intens pentru bătălia internă din PDL în ceea ce priveşte o eventuală candidatură la prezidenţiale. Aceleaşi surse spun că Videanu se bucură în continuare de susţinerea partidului, lucru care ar fi putut dăuna serios strategiei cotroceniste de pregătire a Elenei Udrea pentru marele eveniment electoral din 2014. Mai mult decât atât, Videau ar fi avut şi sprijinul lui Vasile Blaga şi al altor câţiva grei din PDL. Sursele portocalii spun că Băsescu ştia foarte bine prevederile statutului PDL şi a acţionat în consecinţă. La numai o zi după cererea procurorilor de începere a urmăririi penale a lui Videanu şi Vosganian, unul dintre prim-vicepreşedinţii PDL, probabil acţionat de telecomanda de la Cotroceni, a cerut suspendarea din partid a lui Videanu. Dorin Florea spune că statutul partidului stipulează măsura corectă în cazul membrilor asupra cărora planează suspiciuni, aceasta fiind fie suspendarea, fie demisia, regulile fiind însuşite de toţi membrii formaţiunii politice. Declaraţia lui Florea nu face decât să întărească suspiciunile unor pedelişti, care consideră că dosarul este o simplă făcătură politică.

EXECUŢIE PUBLICĂ Interesant este faptul că, în timp ce în alte dosare nici măcar cei inculpaţi nu au avut acces la documentele de anchetă, în dosarul lui Vosganian şi Videanu au apărut în mass-media chiar şi rapoartele Serviciului Român de Informaţii (SRI), prin care cei doi au primit avertizări din partea SRI cu privire la subvenţionarea cu gaz ieftin a firmei SC Interagro. „În rapoartele trimise de SRI în perioada 2007-2010, celor doi miniştri li s-a cerut să nu mai acorde facilităţi firmei Interagro, controlată de omul de afaceri Ioan Niculae, însă rapoartele serviciilor au fost ignorate”, reiese din rechizitoriul procurorilor. Ne întrebăm oare de ce, până acum, toate aceste informaţii nu au fost date publicităţii? De ce SRI nu a reacţionat imediat după ce rapoartele sale au fost ignorate, fiind conştient şi atunci, ca şi acum, că subvenţionarea gazului pentru Interagro înseamnă prejudicierea statului? Sunt întrebări la care mulţi ştiu răspunsul, dar se tem să-l pronunţe. Chiar şi Adriean Videanu se teme, el afirmând că nu se consideră o victimă politică. În acelaşi timp, Videanu a spus că, în momentul în care va trebui să ofere răspunsuri anchetatorilor, va cere desecretizarea şedinţelor de Guvern în baza cărora s-a aprobat continuarea politicii de discount la livrările de gaze, „pentru a avea informaţia completă legat de ceea ce s-a întâmplat”. „Au fost peste şapte şedinţe de Guvern în care am discutat acest subiect. A fost un proiect de Ordonanţă iniţiat la Ministerul Agriculturii, la care şi Ministerul Economiei a lucrat, evident, pe această temă. Chestiunea cu discountul a fost aprobată, în martie 2008, de către Guvernul Tăriceanu printr-o notă prezentată de ministrul Varujan Vosganian. Noi, în ianuarie 2009, am reluat discuţiile în Guvern şi eu am promovat un memorandum pe conceptul de a sprijini agricultura şi industria chimică, astfel încât Guvernul să ia decizia dacă continuă politica de discount”, a explicat Videanu. Fostul ministru a menţionat că actele pe care le-a înaintat Guvernului spre aprobare aveau un caracter general, fără a se vorbi acolo de niciun fel de companie.