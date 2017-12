Vrei abonamente la Festivalul Enescu 2017? Vezi când vor fi puse în vânzare şi care este programul!

Abonamentele pentru Festivalul Enescu 2017 au fost puse în vânzare de luni, 5 decembrie, în rețeaua Eventim, atât online, cât şi în magazinele din întreaga ţară, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor.

Ediția 2017 a Festivalului Internațional „George Enescu“, ce se va desfăşura între 2 şi 24 septembrie, aduce la București și în alte șapte orașe din țară peste 3.000 dintre cei mai apreciați artiști străini și români în peste 80 de evenimente. Programul include superstaruri ale muzicii clasice prezente în premieră, un număr de 37 de lucrări de George Enescu și muzică contemporană. Biletele individuale vor fi puse în vânzare pe 16 februarie 2017.

Programul complet al Festivalului Enescu 2017 este disponibil pe www.festivalenescu.ro. Un ghid pentru achiziționarea de abonamente este disponibil de asemenea pe site-ul Festivalului, la acest link: http://festivalenescu.ro/ghid-pentru-achiztionarea-de-abonamente-si-bilete-la-festivalul-enescu-2017/.

Cu un nou directorat de primă marcă la nivel internațional, Zubin Mehta, președinte onorific, și Vladimir Jurowski, director artistic, în 2017, Festivalul va pune într-o nouă lumină muzica și creația lui George Enescu, precum și muzica clasică. Ca parte a acestui demers, Festivalul va pune tehnologia în serviciul muzicii clasice și al creativității, prezentând lucrări cunoscute într-o nouă abordare; va aduce în prim-plan muzica contemporană, invitând pentru prima dată la București pe unii dintre cei mai cunoscuți compozitori ai momentului; va oferi publicului posibilitatea să se bucure de un număr-record de lucrări de George Enescu (37) - două dintre acestea fiind în premieră istorică în Festival - și va acorda matematica la sunetul muzicii, în interiorul Bucureștiului creativ. Proiecțiile multimedia vor deschide dimensiuni noi în cadrul a trei concerte cu lucrări de o greutate simbolică: Concertul de deschidere al ediției 2017 a Festivalului, cu opera "Oedipe" de George Enescu în versiune concertantă, în interpretarea London Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski, director multimedia fiind regizoarea Carmen Lidia Vidu, "Mathis der Maler", director multimedia Carmen Lidia Vidu, şi "Damnațiunea lui Faust", avându-l ca director multimedia pe regizorul Petrică Ionescu.

Ediția 2017 aduce ca noutate absolută și seria de concerte "Muzica Secolului 21", în cadrul căreia va avea loc Forumul Internațional al Compozitorilor, unde unii dintre cei mai importanți compozitori contemporani ai lumii vor participa la discuții cu publicul larg. De asemenea, un alt moment important, în premieră absolută în România, este "Imaginary", o expoziție interactivă despre matematică și muzică.

Staruri ale muzicii clasice internaționale, precum Lang Lang, Jonas Kaufmann, Philippe Jaroussky, Magdalena Kožená, Daniil Trifonov, Riccardo Chailly, Thomas Hampson, Dmitri Hvorostovsky, Olga Peretyatko, Khatia Buniatishvili, Tine Thing Helseth, Andrei Ioniță și Anoushka Shankar, vor veni în premieră la București în 2017. Li se alătură orchestre de top, precum Orchestra Scala di Milano, Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Royal Concertgebouw Amsterdam, Münchner Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra.

Dirijori de primă mână ca Zubin Mehta, Antonio Pappano, Daniele Gatti, Valery Gergiev, Charles Dutoit, Riccardo Chailly, Michail Pletnev și Vladimir Jurowski vor fi de asemenea prezenți. Ca parte a programului său din ediția 2017 a Festivalului, reputatul Antonio Pappano va dirija "Simfonia Nr. 3 în Do Major Op.21 cu Cor" de George Enescu, oferind astfel publicului o altă premieră: Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia interpretând Enescu. De asemenea, Orchestra Națională a Franței, dirijată de Christoph Eschenbach și avându-l ca solist pe Truls Mørk, va interpreta Simfonia Concertantă pentru Violoncel de George Enescu, lucrare cu care celebra orchestră a ales să deschidă și stagiunea 2017 de la Paris. Filarmonica din Cehia, sub bagheta lui Jiří Bělohlávek, va fi, de asemenea, prezentă în premieră în ediția 2017, cu un program care include lucrări de Brahms și Martinů.

Les Musiciens du Louvre, sub bagheta lui Marc Minkowski, vor aduce pe scena Ateneului „Cosi fan tutte“, de Mozart, iar opera "Mathis der Maler" de Hindemith va fi interpretată în premieră în Festival în variantă concertantă de Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio sub bagheta dirijorului Lawrence Foster. Tot ca noutate, celebra operă de Berlioz „Damnațiunea lui Faust“ va fi interpretată de Corul și Orchestra Filarmonicii „George Enescu“, sub bagheta dirijorului John Nelson.

În premieră absolută, la București se vor afla și remarcabili compozitori contemporani, precum Sir James MacMillan, Rodion Shchedrin, Jörg Widmann, Iain Bell Nimrod Borenstein, Sven Helbig, Zygmund Krauze, Rolf Martinsson, Magnus Lindberg, Helmut Lachenmann, Vladimir Cosma și Thomas Larcher. În cadrul unei noi serii a Festivalului Enescu, „Muzica Secolului 21“, publicul va putea asculta lucrările acestora în interpretări inedite, iar în cadrul Forumului Internațional al Compozitorilor îi va putea urmări în dezbateri pe teme de actualitate muzicală.

Prezențelor internaționale excepționale li se alătură prezențe românești de top într-una dintre cele mai dense selecții: Orchestra şi Corul Filarmonicii „George Enescu“, Orchestra Națională Radio, orchestrele din Cluj, Iași, Timișoara, Bacău şi Brașov, dirijorii Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Tiberiu Soare, Adrian Petrescu, Cristian Oroșanu, Cristian Lupeș şi soliştii Ruxandea Donose, Vlad Budoiu, Cosmin Ifrim, Adrian Sâmpetrean, Roxana Constantinescu, Szabo Balint, Gabriela Iștoc, Teodor Ilincăi.

Laureați ai Concursului Enescu vor urca de asemenea pe scena Festivalului Enescu, alături de importante orchestre internaționale și naționale: Valentin Răduțiu, Mihai Ritivoiu, Viniciu Moroianu, Victoria Vassilenko, Zlatomir Fung, Luiza Borac, Josu de Solaun, Ștefan Tarara, Eun-Sun Hong, Vassilis Varvaressos și Dong Hyun Kim.

În total, în țară vor avea loc 12 concerte în cadrul ediției 2017 a Festivalului, în orașe precum Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Bacău, Ploiești și Sibiu.