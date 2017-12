Vremea se schimbă radical

Sunt așteptate ploi, iar temperaturile încep să scadă în Dobrogea, spun reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Luni, 3 octombrie, vor fi posibile ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 20 și 25 de grade Celsius, iar minimele între 14 și 17 grade C. Marți, 4 octombrie, maxima nu va mai depăși 23 de grade C. Cerul va fi variabil, parțial înnorat, însă nu va mai ploua, spun meteorologii. Miercuri, 5 octombrie, ploile vor reveni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade C, iar cele minime între 5 și 9 grade C.