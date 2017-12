Vulturii Constanţa, echipa cartierului Cazino

Vulturii Cazino Constanţa este cea mai nouă echipă de fotbal a oraşului, fiind înfiinţată în luna august, cu cîteva zile înainte de startul campionatului. „Duminică începea Campionatul Judeţean, iar noi ne-am hotărît joi să ne înscriem! Vineri am rezolvat cu legitimaţiile, cu viza medicală, cu echipamentul, cu terenul, iar duminică am şi jucat, acasă, cu Viitorul Cerchezu, pe care am bătut-o cu 4-1. Ce vreţi, pasiunea enormă pentru fotbal...”, a povestit Emilian Nicola, cel care a avut iniţiativa înfiinţării acestei echipe şi acum este preşedintele ei. Vulturii este o echipă de cartier cu aspiraţii înalte: promovarea! „De ce Vulturii Cazino? Pentru că 90% dintre jucătorii echipei noastre am copilărit în cartierul Cazino, iar majoritatea stăm şi acum acolo. Cînd eram mici, ne spuneam Vulturii şi jucam cu echipe din alte cartiere sau prin curtea şcolii. De anul acesta, ne-am zis: de ce nu am evolua şi într-o competiţie oficială? Mulţi dintre noi am jucat fotbal de performanţă ca juniori, iar unii şi la seniori, în divizii inferioare, dar de vreo patru-cinci ani niciunul nu mai fusese legitimat. Avem un lot de 22 de jucători, inclusiv cei doi juniori, şi nu ne vom da la o parte dacă vom ocupa un loc care să ne permită promovarea. Am picat însă într-o serie foarte grea, cu Agigea, Eforie şi Amzacea, echipe foarte bune, dar ne vom bate pînă la finalul campionatului”, a promis Nicola. Vulturii Cazino este o echipă serioasă (“noi nu folosim jucători pe fals”), cu destui sponsori, care face deplasările cu microbuzul propriu şi a preferat să joace pe Stadionul “Portul” pentru condiţiile oferite (gazon bun, vestiare etc.). „Facem un antrenament pe săptămînă, pentru că toţi avem servici. Vara e mai bine: coborîm imediat pe plaja Modern, la un fotbal sau la un tenis cu piciorul. După meciuri, la repriza a treia, ne strîngem la un bar din cartier, unde este şi sediul clubului”, a explicat preşedintele Vulturilor secretul obţinerii celor trei victorii în şapte etape, cu care ocupă locul 8 în Seria Est a Campionatului Judeţean.

Handbalistul Răzvan Enescu este golgeterul echipei

Inedit este că Vulturii Cazino, care evoluează pe Stadionul “Portul”, tipăreşte la fiecare etapă în care joacă pe teren propriu invitaţii şi afişe. De cînd nu aţi mai văzut prin oraş afişe care să popularizeze meciurile de fotbal, jucate de FC Farul, Portul sau Oil Terminal? „Tipărim 100 de afişe la fiecare meci, pe care le lipim la noi în cartier şi în diferite baruri sau restaurante, cu acordul patronilor acestora. Invitaţiile le-am distribuit pe la cunoscuţii din cartier, care veneau la meciurile noastre şi cînd eram copii, şi vă spun sincer că unora le-au dat lacrimile cînd le-au văzut”, a mai spus preşedintele Vulturilor. Echipa adună cam 150 de spectatori la meciurile de acasă, ceea ce nu este deloc puţin la eşalonul al cincilea! Lotul are o medie de vîrstă în jurul a 33 de ani, majoritatea jucătorilor avînd între 30 şi 37 de ani. Cel mai vîrstnic este Sile Dumitru, 40 de ani, care a fost şi pe la Portul. Mai joacă la Vulturii portarul Ionuţ Vanghelici şi fratele său Mihai, Ghiocan Mustafa, Gicu Şerbănică, Titi Dăian, Daniel Ciocu, Nicolae Enciu, dar şi handbalistul Răzvan Enescu, fost la CSM Medgidia şi HCM Constanţa, revenit la prima dragoste, fotbalul, după ce a evoluat sezonul trecut în Turcia. Enescu, fostul atacant al Midiei Năvodari şi al Farului Constanţa, este acum golgeterul Vulturilor! Fanii echipei din Cazino sînt aşteptaţi duminica aceasta pe Stadionul “Portul”, unde favoriţii lor întîlnesc Recolta Negru Vodă, de la ora 15.00. Intrarea este liberă!