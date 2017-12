Youssou N\'dour candidează la preşedinţie

Cântăreţul senegalez Youssou N\'dour a anunţat că şi-a anulat toate concertele programate, pentru a intra în politică, începând din 2 ianuarie 2012, cu o lună înainte de viitoarele alegeri prezidenţiale din această ţară din vestul Africii. Artistul nu a precizat dacă va candida el însuşi pentru funcţia prezidenţială, aşa cum au sugerat unii dintre admiratorii săi. Nu a specificat nici dacă această pauză în cariera lui muzicală va fi temporară sau definitivă. Viitoarele alegeri prezidenţiale din Senegal, ce vor avea loc în februarie 2012, au creat deja polemici constituţionale intense, referitoare la dreptul actualului preşedinte Abdoulaye Wade, în vârstă de 85 de ani, de a candida la un al treilea mandat, într-o ţară care se mândreşte cu faptul că alternarea la putere s-a produs întotdeauna în linişte şi pace.

„Începând din 2 ianuarie, mă eliberez de toate angajamentele mele artistice pentru a intra în arena politică”, a declarat Youssou N\'dour, în vârstă de 52 de ani, într-un interviu acordat postului său de televiziune TFM, cu ocazia lansării propriului partid politic, care se opune actualului preşedinte senegalez. Youssou N\'dour a criticat în termeni duri politica de cheltuieli bugetare adoptată de preşedintele Wade, într-o ţară în care angajările cu forme legale reprezintă un fapt rar, iar venitul mediu pe locuitor este de trei dolari/ zi. Constituţia revizuită a statului Senegal limitează numărul mandatelor prezidenţiale la două, însă preşedintele Abdoulaye Wade susţine că această normă nu se poate aplica în cazul său, deoarece primul lui mandat prezidenţial a fost exercitat înainte de adoptarea acestui amendament.

Youssou N\'Dour s-a afirmat la nivel mondial printr-o manieră de interpretare aparte, concretizată într-un stil muzical complet nou, cunoscut sub numele de world music, care a fascinat artişti şi fani deopotrivă, transformându-l într-una dintre figurile emblematice ale istoriei muzicale internaţionale. Originar din capitala Senegalului, Dakar, Youssou a moştenit talentul muzical de la mama sa. În adolescenţă, s-a alăturat celui mai popular grup din oraşul natal, Star Band, devenind, la scurt timp, liderul trupei pe care, ceva mai târziu, avea să o redenumească Super E\'toile de Dakar. În formula Super E\'toile de Dakar, Youssou N\'Dour a cântat pentru prima dată în Europa, în anul 1984, debutând un an mai târziu pe continentul nord-american. Talentul său a fost remarcat de artişti consacraţi, în 1986 având deja două colaborări de succes cu Paul Simon, pentru piesa „Graceland”, şi cu Peter Gabriel, pentru „So”. Acesta din urmă a devenit unul dintre cei mai mari admiratori ai lui Youssou N\'Dour, oferindu-i tânărului artist şansa de a cânta în deschiderea concertelor sale în numeroase turnee. În 1988, Youssou N\'Dour colabora deja şi cu alte nume celebre, precum Bruce Springsteen, Tracy Chapman şi Sting, în cadrul turneului internaţional Human Rights Now!, organizat de asociaţia Amnesty International. Primul album ce a beneficiat de distribuţie internaţională, intitulat „Set”, a fost lansat în 1989. În 1991, Youssou N\'Dour a obţinut şi prima nominalizare la premiile Grammy, cu albumul „Eyes Open”, câţiva ani mai târziu câştigând, cu albumul „Egypt”, trofeul pentru cel mai bun album de world music. În 1994, a lansat, alături de solista suedeză cu origini africane Neneh Cherry, single-ul „7 seconds”. Youssou N\'Dour a lansat 26 de materiale discografice, nouă compilaţii şi a susţinut, timp de trei decenii, turnee în toată lumea.