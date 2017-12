Zi decisivă! PSD și ALDE vor propune un nou premier!

16:36:11 / 28 Decembrie 2016

Ma bucur ca romanii au inteles mesajul

Sistemul cret de basescu este ingenuncheat! Acum trebuie sa i aplicam lovitura de gratie ...un sut in cur.Cum de preturile din romanika au luat o razna! Au depasit de mult preturile din tarile din vest. Dar salariile sant bashite ca asa vrea pnl si pmp care sunt...tot una!Numai ca Liviu si Calin vor sa dea lovitura de gratie sistemului..Care nu vrea ca voi romanii sa aveti salarii mai mari tinindu va in saracie iar ei basisti liberali sa prospere sa fure cat mai mult cum au facut basescu si gasca lui de mafioti din pnL.Acum Alianta PSD -ALDE care a castigat alegerile cu un scor istoric datorita unui program unic de dezvoltare si crestere ec si salariala care nu sa mai propus in romanika.Tocmai de accea gruparea mafiota PNL pMP SE OPUN