Zile infernale pentru Serviciul de Ambulanţă

În 12 ore, Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa a primit peste 130 de solicitări, numai la staţia Centrală telefonul sunînd de peste 100 de ori. La aceste apeluri s-au adăugat alte peste 30 de solicitări ale substaţiilor din Eforie şi Năvodari. Directorul SAJ, dr. Vasile Popescu, a declarat că, în ultima perioadă, personalul de specialitate a avut parte de cîteva zile infernale şi că numărul socilitărilor aproape că s-a dublat, faţă de o perioadă liniştită din an, cînd solicitările sînt în număr de circa 70 - 80. „În noaptea zilei de duminică spre luni am avut peste 140 de solicitări. Am avut şi zile cînd am ajuns la aproximativ trei sute de solicitări”, a declarat, la rîndul său, medicul de gardă, Mihaela Coman. Ea a spus că patologia întîlnită este variată şi că nu se observă să predomine vreo afecţiune anume. „Am avut şi hemoragii digestive, şi colici, accidente vasculare cerebrale, stări febrile, insolaţii, o varietate de cazuri”, spune dr. Coman. Cele mai multe dintre solicitări au ajuns, aşa cum era şi firesc, la Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, astfel că ieri, curtea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ a fost asaltată la propriu de zeci de ambulanţe.