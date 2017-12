“Ziua economisirii”, sărbătorită de OTP Bank România

Cu ocazia “Savings Day”, eveniment internaţional de renume, OTP Bank România lansează o ofertă specială adresată persoanelor fizice, pentru depozitele la termen constituite pentru 3 luni. “Savings Day” (“Ziua Economisirii”) este un eveniment cu tradiţie în 28 de ţări şi se sărbătoreşte la nivel internaţional de aproape 82 de ani. În octombrie 1924, în cadrul Conferinţei internaţionale financiare de la Milano, s-a stabilit să fie sărbătorită în întreaga lume, “Ziua Economisirii”. Orszagos Takarekpenztar (OTP) s-a alaturat acestei tradiţii, prima ediţie fiind celebrată la Budapesta în 1964, iar astăzi, “Savings Day” este asociată cu OTP Bank. Doar astăzi, OTP Bank România are o ofertă unică pentru depozitele la termen constituite pentru 3 luni. Pentru depozitele în lei noi, rata dobînzii este de 8% pe an, iar pentru depozitele în euro, rata dobînzii este de 4% pe an.

OTP Bank România oferă o dobîndă fixă pe toată perioada depozitului şi nu percepe nici un fel de comision de retragere în ziua maturităţii acestuia. În această zi, oricine doreşte să-şi deschidă un depozit la OTP Bank România, primeşte gratuit un card de debit, în condiţii standard. OTP Bank România este parte a OTP Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centrală şi de Est, cu operaţiuni în ţări precum Ungaria, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ukraina, Slovacia, Serbia. OTP Group deserveşte 11 milioane de clienţi, în 9 ţări, oferindu-le produse bancare competitive, şi este inclus în topul Forbes al celor mai importante 1000 de companii din lume. OTP Bank România a atins, în iunie 2006, o cotă de piaţă de 1,15% pe segmentul retail, bazată pe creşterea creditelor ipotecare pînă la nivelul de 1,75% din piaţă.