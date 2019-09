Ziua mondială a inimii. O ocazie de a ne gândi mai mult la inimile noastre

La 29 septembrie este marcată anual, din 2000, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa Federaţiei Mondiale a Inimii şi sub patronajul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi al UNESCO.



"Este o ocazie pentru a ne gândi mai mult la sănătatea noastră şi în special la inimile noastre. E alarmant faptul că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în toată Europa, atât la femei, cât şi la bărbaţi, potrivit Cartei europene a sănătăţii cardiovasculare. Luăm serios în calcul mesajul transmis de Federaţia Mondială a Inimii, conform căruia cel puţin 80% dintre decesele premature datorate bolilor de inimă şi accidentelor vasculare cerebrale pot fi evitate dacă principalii factori de risc, tutunul, dieta nesănătoasă şi inactivitatea fizica sunt controlate, se arată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, http://www.ms.ro.



Cu ocazia Zilei mondiale a inimii, organizaţii de sănătate, societăţi specializate în cardiologie, fundaţii, instituţii guvernamentale şi de sănătate organizează diferite manifestări, cum ar fi împărţirea de pliante, plimbări colective pe jos sau cu bicicleta în parcuri, concursuri sportive, crosuri, mese rotunde, conferinţe, pentru a informa populaţia asupra prevenirii bolilor cardiovasculare care anual fac peste 17 milioane de victime la nivel global. Acţiunile organizate cu acest prilej îşi propun să evidenţieze factorii de risc în afecţiunile cardiovasculare, precum şi modul în care pot fi prevenite aceste afecţiuni.



"În 2019, Ziua mondială a inimii se axează pe faptul că"INIMA MEA, INIMA TA, TOATE INIMILE NOASTRE MERITĂ ATENŢIE ŞI PROTECŢIE",având ca scop conştientizarea efectelor benefice pentru sănătatea inimii, a stilului de viaţă favorabil inimii, incluzând desigur mişcarea pentru sănătate, dar şi trăirile mai senine, mai generoase, mai optimiste, mai solidare cu toţi semenii noştri începând cu cei mici sau defavorizaţi", precizează un comunicat al Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti.



În România se mai aniversează o zi dedicată inimii, în luna mai - Ziua naţională a inimii.



Boala cardiovasculară este situată pe locul I în ceea ce priveşte cauzele de mortalitate în Europa, atât la femei, cât şi la bărbaţi, potrivit Cartei europene a sănătăţii cardiovasculare, publicată pe site-ul heartcharter.org. Este responsabilă de aproximativ o jumătate din totalul deceselor, în Europa provocând peste 4,35 milioane de decese în fiecare an, în statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - Regiunea Europeană şi peste 1,9 milioane de decese în fiecare an, în UE.

"În ţara noastră, bolile cardiovasculare reprezintă cauza numărul 1 a mortalităţii premature, cu peste 50% din totalul deceselor înregistrate la nivel naţional. Este alarmant şi faptul că România ocupă primele locuri în Uniunea Europeană în privinţa mortalităţii prevenibile. Majoritatea problemelor cardiovasculare se datorează evoluţiei şi complicaţiilor bolii aterosclerotice (depunerea de grăsime pe artere sub forma unor plăci de aterom). Românii trebuie să fie conştienţi că aceste complicaţii pot apărea de la vârste tinere, aproximativ 20% din tinerii sub 20 de ani au la nivelul arterelor plăci de aterom incipiente, complet asimptomatice, făcând ca la 50 de ani, aproximativ 80% dintre bărbaţi să aibă plăci de aterom", potrivit site-ului Societăţii Române de Cardiologie, www.cardioportal.ro.



Societatea Română de Cardiologie se implică activ în prevenirea şi tratamentul optim al bolilor cardiovasculare prin: campanii de informare şi conştientizare; programe de screening al factorilor de risc cardiovascular; programe de diagnostic precoce al aterosclerozei (înfiinţarea centrelor regionale de coordonare a programelor de prevenţie cardiovasculară); tratament de specialitate eficient (medicamentos/intervenţii de urgenţă); optimizarea continuă a măsurilor medicale curative, precizează site-ul www.cardioportal.ro.