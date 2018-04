Ziua Mondială a Sindromului Down la Constanța

Asociația Down Est din România organizează un program interactiv prin care dorește să marcheze Ziua Mondială a Sindromului Down pe 21 martie la Constanța. Evenimentul va avea loc la intrarea principala de la parter a mall-ului City Park, în apropierea Infodesk, miercuri, 21 martie, începând cu ora 18.00. Scopul evenimentului este de conștientizare, acceptare și integrare a persoanelor cu Sindrom Down în societatea cotidiană.

Activități din program (18.00-20.00)

18.00-18.30 Tort aniversar și Facepainting

18.30-19.00 Zumba cu World Class

19.00-20.00 Animație cu Trupa Suflețel & Free Hugs

Organizatorii vor imortaliza momentele frumoase cu ajutorul fotografului Lucian Gontila. Trupa Suflețel va aduce cei mai simpatici și colorați îngerași care vor antrena atmosfera și vor crește distracția la cote maxime. „Pentru că este zi de sărbătoare pentru oameni speciali vă invităm alături de noi să degustați o felie de tort și să vă pictați pe față cu cifra 21 simbolizând trisomia 21 și panglica specifică Sindromului Down. Ne vom antrena mușchii în ritm de Zumba cu World Class și vom oferi îmbrățișări gratuite tuturor celor prezenți în semn de recunoștință și prietenie. Vom fi atât de bucuroși să ne fiți alături pe 21 martie de Ziua Mondială a Sindromului Down“, transmit organizatorii.