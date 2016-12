2.000 de ani de istorie, străbătuți în... două zile

Turiștii care vor veni la mare, dar nu numai ei, vor avea posibilitatea, chiar și în zilele reci sau cu nori să-și valorifice într-un mod cât mai plăcut vacanța. Vor putea să viziteze, pe parcursul a două zile comorile arheologice ale județului, deoarece Constanța nu înseamnă doar mare, soare și plajă, ci și o imensă moștenire culturală. Pentru aceștia, Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) a creat „Ruta istoriei antice a României la Mare Neagră”, în cadrul unui amplu proiect internațional, „Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level” - ALECTOR. În acest fel, pe parcursul a două zile, cei care practică turismul cultural pot vizita zece obiective din județul Constanța. „Periplul” începe la Constanța cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (MINAC), Edificiul Roman cu Mozaic și Parcul Arheologic din Constanța, continuă la Mangalia, cu vizita Muzeului de Arheologie „Callatis” și ac Cetații Callatis, după care turiștii se vor opri la Adamclisi, pentru a admira Monumentul Tropaeum Traiani, despre care reputatul Grigore Tocilescu spunea că este „actul de naștere al poporului român, dăltuit în piatră”, Cetatea Antică și Muzeul Tropaeum Traiani. În cea de-a doua zi, turiștii vor vizita alte două frumoase cetăți: Capidava și Histria. Practic, în doar două zile, cei interesați vor străbate.... 2.000 de ani de istorie.

„În acest proiect sunt implicați 12 parteneri din șapte țări (n.r. - România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Grecia,Turcia și Georgia), de la autorități publice locale până la universități. Scopul final acestei rute la nivel transnațional este, de fapt, visul lui Marco Polo, să vedem 90 de obiective într-o lună pe Mare Neagră”, a spus managerul de proiect, Steliana Cojocariu, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc în sala „Vasile Canarache” a MINAC.

„Numele proiectului ALECTOR provine din limba greacă și înseamnă cocoș. De altfel, sigla ALECTOR este un cocoș stilizat, înconjurat de 12 stele, care simbolizează, pe de o parte, pe cei 12 parteneri incluși în proiect și, pe de altă parte, pe cei 12 zei ai Olimpului. Proiectul este derulat în cadrul Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”, în perioada ianuarie 2014 - iunie 2016.

„AVEM CE LE ARĂTA TURIȘTILOR, AVEM CU CE SĂ NE MÂNDRIM”

Președintele ANT, Anca Pavel-Nedea, a precizat că la baza proiectului ALECTOR a stat o intensă activitate de cercetare, felicitându-și echipa care a lucrat pentru finalizarea acestei rute. Aceasta a spus că rudele sale de partea mamei au trăit la Adamclisi și că a vizitat în ultima vreme acele locuri, cu motocicleta, apreciind că „zona este extrem de frumoasă și din punct de vedere al peisajelor”. „Ca dobrogeni, avem foarte multe de oferit”, a mai spus președintele ANT, care a amintit și de diversitatea interetnică și interculturală a ținutului.

În cadrul proiectului ALECTOR a fost realizată și o expoziție, prezentată prin intermediul a 10 panouri (sub formă de roll-up), în română și engleză, fiecare panou fiind dedicat câte unuia dintre cele 10 obiective turistice de pe „Ruta istoriei antice a României la Mare Neagră”. Expoziția a fost prezentată, miercuri, în sala „Vasile Canarache”. În plan se află și elaborarea unui film de prezentare. De asemenea, în curând va apărea și un e-book.

Prezent la eveniment, șeful Muzeului „Callatis” din Mangalia, dr. Sorin Marcel-Colesniuc a subliniat: „A fost o colaborare frumoasă care ar trebui să continue între instituțiile de cultură și ANT (...) Avem ce le arăta turiștilor, avem cu ce să ne mândrim”. Prezent la eveniment, din partea partenerilor implicați în proiect, fostul director al MINAC, dr. Gabriel Custurea a precizat că deocamdată turismul cultural în Dobrogea este la „stadiul de bune intenții” și că mai sunt încă multe lucruri de făcut din acest punct de vedere.

La conferința care a avut loc, pe 15 iunie, la MINAC, din partea ANT au mai participat Iulia Dăngulea, director economic și de comunicare al proiectului și Camelia Tărniceru, director al Direcției de Dezvoltare Teritorială.

ALECTOR este un proiect-model de cooperare transfrontalieră, care valorifică potențialul socio-economic al resurselor de patrimoniu în bazinul Mării Negre și stabilește un sistem de calitate pentru dezvoltarea de produse turistice transfrontaliere și standarde de servicii comune.

PARTENERI

Liderul de proiect este compania Drama Development S.A. (D.D. S.A.) din Grecia/Regiunea Macedonia de Est și Tracia, alături de care participă ca parteneri Guvernământul din Istanbul, Turcia, Uniunea Autorităților Locale Bulgare de la Marea Neagră din Bulgaria, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din Republica Moldova, Organizația Civică din Donetsk „Alianța”, Ucraina, Muzeul Arheologic din Batumi, Georgia, Agenția de Dezvoltare a Zonei de Est a Mării Negre din Turcia, Universitatea Bahceseheir și Centrul de Dezvoltare pentru Calificare Profesională Tehnică din Turcia. Parteneri strategici sunt Universitatea Egeeană - Unitatea de Cercetare din Grecia, Institutul de Economie Națională din România și Rețeaua Ucraineană pentru Educarea Adulților și Dezvoltarea Inovației din Ucraina.

