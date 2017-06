A patra remiză pentru Chiajna în play-out

Vineri seară s-a disputat primul joc din etapa a opta a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, iar la finalul confruntării dintre Concordia Chiajna și CSM Poli Iași tabela de marcaj a indicat scorul de 0-0.

Programul întâlnirilor din etapa a opta a play-out-ului - sâmbătă, 29 aprilie, ora 15.00: ASA Tg. Mureș - Gaz Metan Mediaș; duminică, 30 aprilie, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Voluntari; luni, 1 mai, ora 17.30: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani.

Clasament play-out: 7. Iaşi 31p (golaveraj: 8-2), 8. Gaz Metan 29p (8-7), 9. Botoşani 25p (9-6), 10. Voluntari 24p (7-8), 11. ACS Poli 21p (7-3), 12. Pandurii 17p (5-8), 13. Concordia 17p (4-10), 14. ASA 12p (3-7).

ÎN PLAY-OFF, MULT AȘTEPTATUL DUEL DINAMO - FCSB

Programul partidelor din etapa a opta a play-off-ului - sâmbătă, 29 aprilie, ora 20.30: FC VIITORUL - Astra Giurgiu; duminică, 30 aprilie, ora 20.30: CFR Cluj - CS Universitatea Craiova; luni, 1 mai, ora 20.30: Dinamo București - Fotbal Club FCSB.

Clasament play-off: 1. FCSB 38p (golaveraj: 10-5), 2. FC VIITORUL 35p (7-6), 3. Dinamo 33p (9-6), 4. CFR 33p (8-7), 5. Craiova 28p (5-10), 6. Astra 26p (7-12).

Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.