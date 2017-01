Accident feroviar în Poarta 6! Un bărbat a murit!

17:14:06 / 18 Februarie 2016

Art. 203 Cod Penal

Mai devreme in aceasta stire ati specificat urmatoarele : "O locatară a unui bloc din zonă povesteşte că bărbatul era căzut de aproximativ 20 de minute pe liniile ferate. Aceasta l-a văzut de la geam, însă nu a coborât să vadă ce se întâmplă, deoarece avea mâncarea pe foc." Aceasta locatara din zona ar trebui sa faca inchisoare conform art. 203 din Codul Penal, Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. (1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. Sa vedem daca va mai tine cont de mancarea de pe foc sau de viata unui om.