Acoperiş căzut peste trei maşini! Peste 50 de copaci, doborâţi de vijelie în ultimele ore

Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat marţi avertizările de vânt puternic şi ploi, astfel că nouă judeţe sunt sub cod galben până la ora 18.00, cinci judeţe sunt sub avertizare până la ora 23.00, în timp ce cinci judeţe se află, până la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu. Meteorologii spun însă că va ploua în majoritatea zonelor şi va fi vânt puternic mai ales în sudul, sud-estul şi vestul ţării. Şi Capitala se află sub cod galben, iar pe parcursul zilei mai mulţi copaci s-au prăbuşit peste maşini. Unul dintre incidente a avut loc pe bulevardul Dinicu Golescu, unde un arbore a căzut peste un taximetru, iar taximetristul a fost rănit şi dus la spital. Situaţia la ora 18.00 arată că peste 50 de copaci au fost smulşi de vânt în Capitală, fiind avariate 41 de autoturisme. Echipajele ISU au intervenit pentru îndepărtarea unui panou publicitar căzut, pentru o poartă smulsă de vijelie, dar şi pentru înlăturarea unui stâlp căzut. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, sunt peste zece intervenţii în desfăşurare.