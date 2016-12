Adele anunță albumul ”25”

Cântăreața britanică Adele a publicat un mesaj pe Twitter, miercuri, pentru milioanele sale de fani, anunțând că va lansa un nou album, care se va numi ”25” și va fi unul de... împăcare cu ea însăși. ”Precedentul meu album a fost unul de ruptură și, dacă ar fi să spun ceva despre următorul, aș spune că este unul de împăcare cu mine însămi”, a scris artista pe contul său, urmărit de 23,5 milioane de fani. ”Recuperez timpul pierdut. Mă împac cu tot ceea ce am făcut și cu ceea ce nu am făcut”, adaugă interpreta.

Adele, care are în prezent 27 de ani, mărturisește că a 25-a aniversare a fost pentru ea o ”cotitură”. ”Ezitând între a fi o bătrână adolescentă și o adultă cu drepturi depline, m-am hotărât să devin cea care voi fi mereu”, a scris ea. Fără să precizeze data lansării noului album, pe care site-ul muzical Billboard îl anunță în 20 noiembrie, solista britanică a menționat lunga perioadă scursă de la precedentul său album, ”21”, lansat în 2011: ”Îmi pare rău că a durat atât, dar, știți, așa e viața”, arată cântăreața, mamă a unui băiețel născut în 19 octombrie 2012. Adele a făcut senzație, duminică seară, când a dezvăluit, într-o reclamă difuzată în cadrul emisiunii „X Factor“, un extras de 30 de secunde de pe ceea ce ar putea fi viitorul ei single. Videoclipul pe fond negru, în care apare textul pe care îl interpretează acompaniată doar de pian, i-a entuziasmat pe fanii care au invadat rețeaua Twitter cu #ADELEISBACK.

Cântăreața a avut mare succes în 2008 cu primul album, ”19”, care a câștigat un premiu Grammy. Cel de-al doilea album, ”21”, cu hiturile ”Someone Like You” și ”Rolling in the Deep”, i-a adus, în 2012, șase premii Grammy și s-a aflat timp de doi ani în fruntea vânzărilor de albume din SUA. În Marea Britanie, albumul ”21” este cel mai bine vândut din secolul XXI. Cântăreața a obținut, în 2013, premiul Oscar pentru cel mai bun cântec, coloana sonoră din cel mai recent film cu James Bond, ”Skyfall”.

