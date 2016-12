Surpriză a la Adele

Cântăreaţa britanică Adele i-a luat prin surprindere pe telespectatorii din țara sa şi a stârnit o veritabilă frenezie în rândul fanilor ei, după ce un fragment dintr-un nou single al său a fost difuzat într-un promo misterios la televiziunea britanică, sâmbătă seară, în timpul ediţiei britanice a emisiunii „The X Factor“. Numeroase surse au sugerat că Adele se pregăteşte să lanseze un nou album în noiembrie, după o pauză de cinci ani, însă agentul de presă al vedetei britanice a refuzat să comenteze. Potrivit unor surse din industria muzicală, Adele a colaborat la noul ei album cu producători celebri, inclusiv Max Martin, dar şi cu Ryan Tedder, solistul grupului One Republic. Acesta din urmă a publicat pe Twitter, la scurt timp după difuzarea acelui promo la televiziune, un mesaj la fel de misterios, ce a inclus doar numele artistei (Adele), urmat de un zâmbet stilizat.

Cel mai recent album al cântăreţei Adele, intitulat ”21” și lansat în 2011, s-a vândut în peste 30 de milioane de copii pe plan mondial. Noul album ar putea să se intituleze ”25”, după modelul precedentelor materiale discografice ale sale, ”19” şi ”21”, în funcţie de vârsta pe care o avea atunci când le-a înregistrat. Presa britanică spune că noul album Adele va include multe piese pop şi va fi lansat în 2015. După succesul fenomenal obţinut cu albumul ”21”, singura piesă nouă lansată de Adele a fost ”Skyfall”, tema muzicală a celui mai recent film din seria ”James Bond”. Acest cântec a fost recompensat cu un Glob de Aur şi cu premiul Oscar în 2013. După lansarea albumului ”21”, Adele a făcut o pauză în carieră, pentru a se ocupa de creşterea băieţelului său, Angelo, pe care îl are cu partenerul ei de viaţă, omul de afaceri Simon Konecki. Cel mai recent turneu al cântăreţei a avut loc tot în 2011, cu ocazia lansării albumului ”21”, deşi Adele a fost constrânsă să anuleze o serie de concerte, după ce a suferit o intervenţie pe coardele vocale.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este cântăreaţă şi compozitoare. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial,fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar în 2012 a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum ”Someone Like You” şi ”Rolling in the Deep”.

