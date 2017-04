Alegeri parlamentare anticipate în Marea Britanie - o lovitură de maestru!

Marea Britanie va trece, foarte curând, printr-un proces (necesar, cred unii) de transformare şi (se doreşte) de stabilizare din punct de vedere politic. Vestea bombă a fost făcută publică de premierul Theresa May, care a anunţat, marţi, un plan de convocare a alegerilor parlamentare anticipate pe 8 iunie, argumentând că este necesar un guvern puternic pe fondul incertitudinii generate de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează postul BBC şi cotidianul „The Telegraph“. "Am ajuns la concluzia că singura modalitate de garantare a certitudinii şi siguranţei pentru anii care urmează este organizarea acestor alegeri", a declarat Theresa May, supusă presiunilor din partea colegilor din Partidul Conservator şi din partea opoziţiei laburiste şi liberal-democrate în contextul activării procedurii Brexit. "Întreaga ţară este unită în jurul deciziei Brexit, mai puţin membrii Parlamentului. Disensiunile din Parlament riscă să afecteze capacităţile de a transforma Brexit în succes", a spus Theresa May. Oricum ar fi şi orice s-ar întâmpla, pentru premier situaţia este de tip „win-win”. Indiferent cine ar câştiga, ea are asigurată o platformă de negociere foarte dură în ce priveşte Brexit sau o retragere curată.

Reamintim că Marea Britanie a decis la limită, în iunie 2016, ieşirea din Uniunea Europeană, situaţie care a generat o criză constituţională gravă. Alegerile anticipate riscă să afecteze planul Londrei de efectuare a negocierilor cu Uniunea Europeană. În funcţie de rezultatul alegerilor, ar putea fi pusă sub semnul întrebării chiar decizia de scoatere a ţării din UE. Theresa May nu a devenit prim-ministru în urma alegerilor. După referendumul din iunie 2016, prin care britanicii au decis la limită ieşirea din UE, premierul David Cameron, care organizase plebiscitul din raţiuni populiste deşi pleda pentru rămânerea în Blocul comunitar, a demisionat. Pe fondul criticilor intense, Boris Johnson, unul dintre liderii taberei pro-Brexit, nu a putut fi numit premier, astfel că Theresa May a fost desemnată de Partidul Conservator, probabil ca soluţie de compromis, în fruntea Guvernului. Noul Cabinet nu a avut nevoie de votul Parlamentului, dar probabil l-ar fi putut obţine, dat fiind că Partidul Conservator are majoritate.

În contextul disputelor din ce în ce mai intense, premierul Scoţiei, Nicola Sturgeon, a contestat recent legitimitatea decizională a Theresei May. "Eu am fost aleasă în funcţia de prim-ministru al Scoţiei pe baza angajamentului clar privind un nou referendum. Dar premierul nu este încă ales de nimeni", declara Nicola Sturgeon. Decizia Londrei de ieşire din Uniunea Europeană a generat preocupări atât pentru britanici, cât şi la nivelul Blocului comunitar, dar cea mai mare problemă a Guvernului Theresa May este riscul destrămării Marii Britanii, în contextul intenselor apeluri separatiste ale Scoţiei şi Irlandei de Nord.

Opoziția britanică se bucură

Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, și cel al Partidului Liberal-Democrat, Tim Farron, partide aflate în opoziție, și-au manifestat bucuria față de anunțul neașteptat făcut marți de premierul conservator Theresa May. Corbyn a emis un comunicat în care își exprimă satisfacția pentru că premierul a decis „să dea britanicilor ocazia să voteze un guvern care să dea prioritate intereselor majorității”. „Laburismul va oferi țării alternativă la un guvern care a eșuat în reconstrucția economiei, care a provocat scăderea standardelor de viață și a redus fondurile alocate învățământului și sistemului nostru de sănătate publică”, a mai menționat Jeremy Corbyn în comunicatul citat de agenția EFE, el susținând că „în ultimele săptămâni laburiștii au detaliat politicile care oferă o opțiune clară și credibilă pentru țară”.

Și Tim Farron a emis un comunicat în care afirmă că scrutinul legislativ anticipat este, în opinia sa, o șansă de a se evita un „Brexit dur”. „Aceste alegeri sunt șansa voastră de a schimba direcția țării (...) Dacă doriți să evitați un Brexit dur, dezastruos. Dacă doriți să mențineți Marea Britanie în piața comună. Dacă doriți o Mare Britanie deschisă, tolerantă și unită, aceasta este șansa voastră”, a menționat liderul liberal-democraților în textul citat de agenția DPA.