Amenajarea Portului Tomis şi modificările PUD-ului ”Mamaia 2001” au primit avizul Comitetului Zonei Costiere

Amenajarea complexă a Portului Turistic Tomis şi modificările PUD-ului ”Mamaia 2001”, două dintre proiectele Primăriei Constanţa, au primit ieri avizul consultativ al Comitetului Naţional al Zonei Costiere (CNZC). ”Cele două proiecte de dezvoltare ale Primăriei Constanţa au fost apreciate pozitiv şi au primit avizul consultativ al CNZC. Pentru Portul Tomis a fost aprobată amenajarea marinei, care va fi înconjurată de terase, mici magazine şi restaurante. La toate acestea se va adăuga o alee de promenadă. Acvatoriul va avea mai multe pontoane plutitoare pentru ambarcaţiuni. Tot în zonă se va amenaja sediul Căpităniei Zonale Constanţa şi al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa. Lucrările pentru realizarea acestor proiecte ar putea fi demarate în această primăvară şi urmează să fie finalizate în maximum un an şi jumătate. Vor fi amplasate construcţii provizorii din metal şi sticlă, fără fundaţie, din prefabricate, care se amplasează repede şi, la nevoie, se pot ridica”, a declarat viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi. El a adăugat că PUD-ul ”Mamaia 2001” a stabilit, în urmă cu cinci ani, o formă de dezvoltare a staţiunii şi, pînă în 2004, şi-a atins obiectivul. ”Între timp, au apărut modificări şi, de fiecare dată, conform legii, PUD-urile noi au fost aduse în faţa CNZC. Pentru a simplifica procedurile, am adus în faţa Comitetului PUD-ul modificat, ce conţine toate proiectele care urmează să fie realizate în Mamaia. În staţiune, după cum se ştie, nu mai există, ca şi zone de construit, decît proprietăţile private atribuite de instanţă în perioada 1994-1996 pe malul Lacului Siutghiol. Aici Primăria Constanţa va pune un accept mai mare pe arhitectura clădirilor care urmează să fie construite. Vom evita structura clădirilor de tip cub”, a declarat viceprimarul Nicolae Nemirschi. Viceprimarul Constanţei a mai declarat că membrilor CNZC le va fi prezentat, în scurt timp, Master Planul Zonei Metropolitane Constanţa. ”Comitetul director al zonei metropolitane Constanţa, pe care îl reprezint oficial în cadrul CNZC, a propus elaborarea Master Planului, care va genera, la rîndul său, o serie de proiecte unitare în fiecare localitate componentă. Pentru că toate aceste proiecte vor ajunge pe masa CNZC, am convenit ca membrii Comitetului să vadă, în prealabil, acest Master Plan, acest demers ducînd la uşurarea muncii comisiei”, a mai spus Nemirschi. În legătură cu uniformizarea arhitecturală a Zonei Metropolitane, membrii CNZC au discutat ieri pe marginea unor proiecte ale Primăriei Năvodari, care, la prima vedere, contrastează cu proiectul de unire a staţiunii Mamaia cu oraşul Năvodari. ”Practic, va fi o singură staţiune şi anumite amănunte trebuie clarificate cu primarul din Năvodari, Tudorel Calapod, prin intermediul unor discuţii. Master Planul va trebui să pună în evidenţă intenţia coerentă de dezvoltare a tuturor primăriilor, care fac parte din zona metropolitană”, a mai spus viceprimarul Constanţei. La rîndul său, Directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa”, Simion Nicolaev, a atras atenţia asupra faptului că toate construcţiile care vor fi realizate în zona costieră trebuie să urmeze anumite linii arhitecturale. ”Trebuie creată o linie directoare pentru amenajarea întregului litoral”, a declarat Nicolaev.

În ceea ce priveşte posibilitatea declarării Lacului Siutghiol şi a Lacului Tăbăcărie ca arii protejate, Nicolae Nemirschi a declarat că, în aceste condiţii, investiţiile în zonă vor putea fi realizate doar cu respectarea normelor de mediu. ”Va fi elaborat un studiu de impact. Nu trebuie să interpretăm că ar fi vorba de o interdicţie, aşa cum s-a întîmplat în cazul şoselei de coastă”, a mai spus Nemirschi. Simion Nicolaev a adăugat că nu toate lacurile din zona litoralului au valenţe să devină situri ”Natura 2000”. ”Aţi observat că, atunci cînd vin pelicanii, aceştia îşi caută locuri mai adăpostite. Declararea unui sit trebuie să se bazeze pe informaţii reale”, a mai spus Nicolaev. Pe ordinea de zi a întîlnirii de ieri a membrilor Comitetului s-a mai aflat aprobarea altor 24 de proiecte. Pentru că multe dintre acestea nu au un impact deosebit asupra mediului (cum ar fi aprobarea unor PUD-uri pentru construirea unor structuri cu destinaţia turistică), secretariatul CNZC a transmis Ministerului Mediului o propunere de modificare legislativă, care să vină în sprijinul facilitării lucrărilor CNZC şi care să simplifice procedurilor de realizare a diferitelor proiecte fără impact semnificativ asupra mediu.