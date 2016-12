Anchetă în mediul universitar constănțean

O mare parte a învățământului universitar românesc este în plin scandal în care din cauza anchetei DNA care îi vizează pe profesorii ce au coordonat și recomandat lucrările unor deținuți. Pe lângă ancheta DNA, fiecare universitate care are profesori implicați în acest scandal derulează anchete interne pentru a analiza situațiile individual, iar ministerul așteaptă un raport de la universități. Și Constanța are, din câte se pare, 18 cadre didactice vizate de anchete, atât de la Universitatea ”Ovidius” (UOC), cât și de la universitățile Maritimă și ”Andrei Șaguna”, cele mai multe fiind de la UOC. Problemele s-au extins în ultimele zile când au fost vizați de anchetă nu doar cei care au dat recomandări pentru lucrările mai mult sau mai puțin științifice, ci și la cei care au avut statutul de referent (referentul are un rol important în asigurarea ca lucrările științifice trimise spre evaluare în vederea publicării, îndeplinesc cel mai înalt nivel în calitatea științifică). ”Noi am început analiza internă așa cum ne-a solicitat Ministerul Educației. Le cerem cadrelor didactice implicate să explice în ce calitate au făcut acele recomandări, pentru că nu ne putem pronunța încă dacă au fost făcute în nume personal sau în numele instituției. Trebuie să vedem care este abaterea, pentru că legislația le permitea să facă recomandări. Acum derulăm această analiză internă, vom vedea dacă se impune suspendarea din funcție”, a declarat, pentru ”Telegraf”, rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină.

SEMNĂTURĂ CU CÂNTEC În acest scandal, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul UOC, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, acuză că i s-a falsificat semnătura de pe referatul lucrării unui deținut al Penitenciarului Poarta Albă. Cadrul didactic nu a putut fi contactat pentru a face mai multe precizări. ”Decanul în cauză a făcut niște precizări și trebuie văzut cum stă situația. Acesta spune că a semnat recomandarea dar nu și referatul lucrării respective. E complicată situația, trebuie să vedem dacă este un fals, pentru că momentan nu avem niciun document pe care să îl analizăm”, a completat prof. univ. dr. Rugină. Conf. univ. dr. Plopeanu spune că intenționează să sesizeze procurorii DNA pentru a rezolva această situație.

Un alt cadru didactic de la aceeași facultate, prof. Marian Cojoc, prins pe lista profesorilor coordonatori de lucrări științifice ale unor condamnați a făcut câteva precizări în urmă cu câteva zile pe pagina de Facebook. „Pentru că... există o profundă agitaţie în mediul virtual (şi nu numai), având ca temă prezenţa unor cadre didactice universitare din Constanţa (inclusiv subsemnatul), cred că este cazul să enumăr câteva precizări... cu titlu informativ: lista dată publicităţii de către ministerul de resort vorbeşte despre „coordonare“ ştiinţifică, termen impropriu, deoarece operaţiunea în sine este ceva mai complexă, presupunând o comunicare directă, mult mai densă între coordonat (aflat în spaţiul de detenţie) şi coordonator, regăsit în afară acelui spaţiu! (...) Este cel puţin imperativ să precizăm faptul că actul de ”coordonare” /îndrumare/recomandare a fost unul cât se poate de legal. Recomandările subsemnatului au avut în vedere corespondenţă evidentă a temei propuse şi tratate de solicitant cu experienţele trăite şi desigur, expertiză dovedită, într-un moment istoric anume (cel puţin în cazul lucrărilor „Amintiri subiective. Momente de istorie imediată” şi „Noi nu facem politică! Sindicate, 1990-1994”, avându-l autor pe Miron Mitrea. Cred că doar un răuvoitor ar putea nega statutul autorităţii personajului în cauză pe întreg segmentul istoric aşezat între decembrie 1989 şi 1994, nemaivorbind după)”, a precizat profesorul Cojoc.