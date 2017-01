Aplicația care elimină chelnerul, inventată de români! Se foloseşte deja la New York

O echipă de IT-ști din Cluj-Napoca a lansat o aplicație care permite trimiterea unei comenzi de pe telefonul mobil direct la bar, astfel încât clientul nu mai așteaptă chelnerul, aceasta fiind introdusă și în două restaurante de top din New York. Echipa a dezvoltat aplicația Fastorder după ce proprietarul unei cafenele din Alba Iulia a realizat cât de grea este gestionarea unui număr mare de comenzi în perioadele aglomerate, când creștea timpul de așteptare al chelnerului. „Așa s-a născut Fastorder, la început am investit banii noștri ca să dezvoltăm aplicația, după care am găsit un partener care a investit 125.000 de euro în acest proiect. Un client intră într-un local care are implementată aplicația, o descarcă pe telefon, scanează codul QR și se recunoaște masa la care se află. Poate naviga prin meniu, face comanda direct la bar prin selectarea produselor, dar se poate chema și un ospătar sau se poate cere debarasarea mesei. Se poate vedea cât este nota de plată iar în perioada următoare vom trece la o altă etapă, care presupune plata cu cardul direct de pe telefonul mobil a consumației. Aplicația înseamnă reducerea timpilor de așteptare a comenzii, astfel încât nu mai trebuie ca un client să aștepte după un chelner”, a declarat, pentru Mediafax, Lucian Cramba, director executiv al Fastorder, proprietarul cafenelei de la care a pornit noul concept.

Potrivit acestuia, aplicația permite și împărțirea notei de plată în cazul în care la masă sunt mai mulți consumatori, în condițiile în care se știe clar ce a consumat fiecare. ”Aplicația traduce automat comanda în engleză, astfel încât poate fi utilizată și de un client străin care servește masa sau bea o cafea într-un local partener din România. De asemenea, putem include în aplicație și bacșișul care poate fi lăsat chelnerului. Un astfel de serviciu schimbă modul de interacțiune al clientului cu restaurantul și îl ajută și pe ospătar, îi face munca mai ușoară. Ospătarul ia comanda mergând direct la bar, știe exact ce și unde să aducă și îl scutește de drumurile prin sală, iar aplicația le oferă informații despre preferințele și tendințele de consum ale clienților”, a precizat Cramba.

În prezent, aplicația are peste 10.000 de utilizatori în România și poate fi accesată în 80 de localuri – restaurante și baruri - din mai multe orașe din țară: Cluj-Napoca, Craiova, București, Ploiești, Brașov, Timișara, Alba Iulia, iar recent a fost introdusă și în două restaurante celebre din New York – ”Fresco by Scotto”, unde au luat masa, printre alții, Donald Trump, Bill Clinton sau John Lennon, și ”Cipriani”.

De asemenea, aplicația se pretează și pentru hoteluri, unde clientul poate comanda room-service din cameră direct la bucătărie, sau pentru terasele de la mare.