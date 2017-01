Artistul Ion Codrescu a dus pictura haiga în America

Artistul constănţean Ion Codrescu, conferențiar la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius”, a primit, în toamna anului 2013, invitaţia de a realiza un volum de autor cu pictură haiga, la editura americană Red Moon. Proiectul editorial s-a concretizat recent, sub forma albumului „Something Out of Nothing”, care a apărut la editura din Statele Unite ale Americii, în condiţii grafice de excepţie.

PICTURI ÎN TUȘ INSPIRATE DE VERSURI AMERICANE Lucrarea cuprinde un studiu critic aupra picturii haiga semnat de Ion Codrescu şi 75 de reproduceri color după creaţiile de pictură în tuş semnate de acelaşi autor. Picturile sunt inspirate din creaţia unor poeţi contemporani din Statele Unite ale Americii şi Canada. Prefaţa volumului este semnată de criticul şi istoricul literar japonez Ito Isao, profesor la Universitatea Aichi din Japonia. Paginile scrise de specialistul din Țara Soarelui Răsare confirmă valoarea picturilor în tuş realizate de Ion Codrescu, artist care pleacă de la tradiţia japoneză a picturii haiga, dar care interpretează în mod original, creativ şi modern această artă care a influenţat mulţi artişti din Occident.

PASIUNE PENTRU CULTURA NIPONĂ Albumul reflectă pasiunea conferențiarului constănțean pentru cultura și civilizația din Țara Soarelui Răsare, precum și preocupările sale artistice în domeniu. În acest context, trebuie menționat faptul că, în 1992, Ion Codrescu a fondat Societatea de Haiku din Constanţa şi revista internaţională „Albatros”, pe care a condus-o timp de 10 ani, iar în anii 1992 şi 1994, a organizat două ediţii ale Festivalului Internaţional de Haiku de la Constanţa. De asemenea, în 2007, artistul a finalizat teza sa de doctorat în arte vizuale, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, având ca temă „Imagine şi text în haiga”.

APRECIERI Pe coperta a IV-a a albumului, pe lângă o scurtă prezentare a autorului, apar și aprecieri ale unor personalităţi din Croația, Irlanda și Statele Unite ale Americii, referitoare la pictura haiga realizată de Ion Codrescu. „Măiestria tehnică a lui Ion Codrescu este unică în arta picturii haiga”, apreciază criticul Vladimir Devide din Croaţia. De asemenea, Gabriel Rosenstock din Irlanda afirmă că „Ion Codrescu este acel rar maestru de pictură care ştie să preia o artă străveche în cel mai bun sens al cuvântului şi să o păstreze nouă”. La rândul său, Stephen Addiss din America apreciază: „Ion Codrescu este unul dintre importanţii maeştri contemporani în domeniul picturii haiga. Atenţia pe care o acordă naturii este transpusă printr-o îndemânare reuşită a combinării poeziei şi imaginii care formează o unitate ce reprezintă esenţa picturii haiga”.