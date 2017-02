Atelier de actorie! Au început înscrierile!

Profesoara de actorie Mihaela Mihuț, membră a uneia dintre cele mai mari școli de actorie din lume, celebrul The Actors Studio New York, alături de Cristina Iacob, regizorul succesului de public „#selfie69“ - comedia românească ce a adus un număr-record de peste 150.000 de spectatori la cinema - organizează „Acting Master Class with a Goal”, un master class de actorie intensiv ce are un scop precis: pregătirea unei piese de teatru. Cursul va dura șase zile, de luni, 6 martie, până sâmbătă, 11 martie, și va avea loc la Teatrul UNTEATRU, între orele 14 - 19. Vor fi selectați maximum 15 participanți, iar prețul este de 1.000 lei. Pentru înscriere, sunt necesare un CV și o scrisoare de intenție, trimise la adresa masterclasszazu@gmail.com.

Mihaela Mihuț este acting coach și profesor de actorie la una dintre cele mai respectate școli de film din lume, School of Visual Arts, din New York. Ea a fost acting couch pentru actorii din „#selfie69“. “Locuind în New York de foarte mulți ani și lucrând cu mulți actori, ca actriță, dar mai ales ca profesoară de actorie, sunt impresionată de talentul imens din România“, spune Mihaela Mihuț.

Atelierul are ca bază concretă tehnica Metodei, creată de Stanislavski şi folosită de Lee Strasberg la The Actors Studio din New York. “Am înțeles ce înseamnă munca actorului, sau, mai bine zis, munca împreună cu actorul, abia când am ajuns la The Actors Studio, în New York“, spune regizorul Cristina Iacob. “Acolo am descoperit Metoda și am întâlnit-o pe Mihaela Mihuț, româncă, actriță, profesor și membru al faimosului Studio, unde au studiat, la vremea lor, mari actori precum Al Pacino, Ellen Burstyn, Robert De Niro, Jack Nicholson, Marlon Brando etc.“.

Cristina Iacob spune că la The Actors Studio a văzut ce înseamnă să descoperi metode potrivite ție, pe care să le folosești atunci când ai nevoie, și faptul că munca este un proces care se desfășoară permanent, nu doar atunci când ai un proiect în desfășurare. Tot acolo a descoperit frumusețea actoriei atunci când construiește împreună cu regizorul. “Este un vis devenit realitate faptul că Mihaela Mihuț a acceptat să vină în România și să lucreze cu actorii din filmele pe care le-am regizat“, spune Cristina. “Am lucrat deja la două filme împreună, Mihaela fiind acting coach, și mă bucur că acceptă din când în când, după cum îi permite programul de la NY, să vină din nou în țară, să lucrăm împreună cu actorii.“

„Acting Master Class with a Goal“ este al doilea curs de actorie pe care Cristina Iacob și Mihaela Mihuț îl realizează împreună, iar aceasta se datorează feedbackului extrem de pozitiv primit data trecută de la actorii alături de care au lucrat. “De data aceasta, în schimb, avem o surpriză pentru ei, având în vedere scopul acestui curs. Se va lucra pe un text dat, iar la finalizarea atelierului vom alege dintre actori pe cei potriviți pentru o piesă de teatru. Înveți cum se lucrează focusat atunci când ai un film sau o piesă de teatru, având șansa ca, la final, să fii ales pentru această piesă pe care Mihaela cu mine o plănuim de ceva vreme“, spune regizorul. “Datorită colaborării creative dintre mine și Cristina Iacob, unul dintre cei mai buni regizori alături de care am lucrat, am fost privilegiată să conduc, alături de ea, ateliere de actorie și în România, în ultimii ani“, spune Mihaela Mihuț. “Cristina este unul dintre puținii Actors’ Director, un regizor dedicat oamenilor săi prin faptul că înțelege și recunoaște în profunzime procesul prin care trece un actor când construiește un rol. De fiecare dată când mă întorc să lucrez la București mă inspiră, în atelierele pe care le facem, atât talentul ei, cât și talentul și receptivitatea actorilor români“, adaugă profesoara de actorie.